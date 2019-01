José Mourinho se toma su tiempo para definir su futuro: "He rechazado tres ofertas"

Paz y tranquilidad es lo que hay en la vida de José Mourinho por el momento. Luego de haber dejado el Manchester United, el técnico portugués todavía no asume el liderato de algún equipo aunque ofertas no le faltan.

Así lo hizo saber en una entrevista brindada para 'Bein Sports'. En esta, el luso aseguró que hasta el momento ha rechazado un total de tres ofertas, puesto que quiere estar tranquilo. Por ahora.

"He rechazado ya tres opciones porque no sentí que es lo que quiero. Voy a estar tranquilo. Cuanto más tiempo tenga, mejor puedo prepararme. El siguiente debe ser algo que me haga feliz con un desafío", comentó Mourinho.

Como era de esperarse ,también habló sobre su amargo paso con los 'Red Devils' y explicó el porqué no pudo lograr buenos resultados durante el tiempo que estuvo.

"Para mí, fue más complicado como entrenador, ya que no me concentraba en el fútbol en sí. Tenía que centrarme también en preparar el futuro. Creo que el futuro comienza a prepararse con principios. Eso es más importante que el fútbol que ves y comentas. Es más importante la cultura que traes al club, los principios", expresó el ex técnico del Manchester United.

Finalmente, dejó un mensaje sobre cómo fue el manejo del club inglés durante su dirección técnica: "Cuando hablo sobre el liderazgo relacionado con la estructura del club, no es solo el liderazgo, es todo, incluso las ideas del fútbol. Si eres manager, tienes en tus manos la posibilidad de elegir a los jugadores a los que quieres o de seguir la idea que crees que es la mejor para ganar. Es muy diferente si no tienes esto en tus manos".

EL DATO:

José Mourinho ha sido campeón de la Champions League en dos ocasiones, la primera con el Porto y la segunda con el Inter de Milan.