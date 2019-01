Raúl Ruídiaz: "Yo quisiera jugar en Europa pero sino no hay ninguna propuesta, ¿qué se puede hacer?" [VIDEO]

Raúl Ruídiaz dejó una huella imborrable en su paso por el Morelia de la Liga MX para mudarse a Estados Unidos y convertirse en nuevo jugador del Seattle Sounders, club donde viene marcando goles importantes. Sin embargo, la 'Pulga' fue duramente criticado por dejar el fútbol mexicano.

En algún momento se volvió uno de los delanteros más codiciados de Latinoamérica por lo que finalmente decidió marcharse a la MLS y tras comentarse mucho, el exjugador de Universitario decidió hablar sobre su presente actual antes de regresar a Estados Unidos y confesó que uno de sus anhelos es llegar a jugar en Europa.

"La gente no sabe lo que es el fútbol si dicen que la MLS es una liga de bajo nivel. Ahí hay futbolistas de muy alto nivel, con equipos de mucho dinero y con escenarios totalmente diferentes. Quisiera jugar en Europa pero "Yo quisiera jugar en Europa pero sino no hay ninguna propuesta, ¿qué se puede hacer?. Si me llega una oferta atractiva, la analizaré", declaró la 'Pulga' para las cámaras de América TV.

Pero el delantero de 28 años no se guardó nada y también tocó el tema de la Selección Peruana y los duelos amistosos que se vienen: "Lo más difícil para nosotros ahora va a ser mantener el nivel. Hemos demostrado que somos jugadores que no nos conformamos con nada y no tenemos techo, se vienen duelos importantes y quiero llegar en buen nivel para estar en la lista de convocados".

Durante la extensa entrevista que le hizo el mencionado medio televisivo, Ruidíaz confesó un miedo que hasta el momento muchos no conocían y es que al igual que Paolo Guerrero, la 'Pulga' confesó tomar pastillas para poder subirse a un avión.

Raúl Ruídiaz terminó el 2018 como una de las figuras de la MLS y goleador indiscutible del Seattle Sounders ya que jugó 16 encuentros con su equipo y anotó 13 goles la temporada pasada.