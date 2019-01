Brasil vs Venezuela EN VIVO ONLINE: fecha 3 del Sudamericano Sub 20 [GUÍA DE CANALES]

Brasil chocará este lunes ante Venezuela por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20. El cotejo arrancará desde las 5:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

LÍBERO te juega la guía de canales completo para que puedas disfrutar del duelo entre el conjunto 'llanero', invicto en el certamen y con puntaje perfecto, contra el 'Scratch'.

El Brasil de Rodrygo, principal figura del Santos, está obligado a sumar de a tres tras empatar en su debut ante Colombia. El DT Carlos Amadeu es consciente que otro traspié se complicaría todo el panorama, por lo que pondrá toda la carne al asador.

Daqui a pouco (20h30) tem #SeleçãoSub20 em campo! Vem saber todos os detalhes de Brasil x Venezuela, pelo Sul-Americano >> https://t.co/fgMG540EWe pic.twitter.com/PU4pkKPMAZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 21 de enero de 2019

Rodrygo se moverá por los lados y tendrá el apoyo de Marquinhos Cipriano. Este último mencionado la rompe en el Shakhtar Donetsk y es el llamado a hacer diabluras con Rodrygo, quien es seguido de cerca por el Real Madrid.

De otro lado, Venezuela llega a esta cita con el ánimo por las nubes tras salir airosos en sus dos primeros duelos: contra Colombia y Chile. La principal figura del conjunto 'vinotinto' es Samuel Sosa, quien anotó el único tanto del partido frente al 'Tricolor'.

Como bien se mencionó anteriormente, el partido será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes. Si resides en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, estos serán los canales donde lo pasarán dicho cotejo.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BRASIL - VENEZUELA: SUDAMERICANO SUB 20 CHILE

Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan, Gabriel Menino, Marcos Antonio; Rodrygo, Lincoln y Marquinos Cipriano.

Venezuela: C. Olses; P. Bonilla, I. Anzola, C. Makoun, R. Magana; C. Casseres, R. Ibarra, J. Yriarte; J. Vargas, Jan Carlos y Samuel Sosa.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL BRASIL - VENEZUELA

Fecha: Lunes 21 de enero de 2019.

Hora: 5:30 p.m. (hora peruana).

Escenario: Estadio El Teniente, Rancagua.

Árbitro: Facundo Tello.

CANALES DEL BRASIL - VENEZUELA

Perú: Movistar Deportes.

Argentina: TyC Sports.

Brasil: SporTV.

Colombia: Caracol Play.

Chile: CDF Premium, Canal 13.

México: Univision.

HORARIOS DEL BRASIL - VENEZUELA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:30 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 00:30 a.m. (martes)

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL BRASIL - VENEZUELA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Brasil - Venezuela. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.