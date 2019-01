Mario Salas: El entrenador de Colo Colo se enfureció en conferencia de prensa tras la derrota ante Estudiantes [VIDEO]

Mario Salas no se estrenó de la mejor manera con su nuevo equipo, Colo Colo de Chile, y es que el cuadro albo cayó derrotado en su presentación oficial por 1-0 ante Estudiantes. Gabriel Costa debutó con su nueva camiseta, aunque no hizo mucho en los minuto en los que jugó.

Pero no toda la atención se la llevó el encuentro de Colo Colo, sino también la conferencia de prensa de Mario Salas que tuvo un pequeño encontrón con un periodista que irrumpió al entrenador chileno.

El ex técnico de Sporting Cristal no le agradó para nada que el teléfono del mencionado periodista sonará durante su conferencia, por lo que el chileno le dirigió la palabra, no de la mejor manera al periodista.

“Oye, oye, ten un poco de respeto por lo menos”, indicó Mario Salas mientras observaba al periodista, para luego ponerse de pie y hacer el ‘amague’ de retirarse de la conferencia; sin embargo, se quedó en la puerta y volteó para volver a dirigirse al periodista: “Perfecto, cuando termines, me avisas para volver”.

Sin duda los teléfonos celulares no son algo que agradan del todo al entrenador chileno, y es que anteriormente ya tuvo inconvenientes con los hombres de prensa en Perú durante su paso por Sporting Cristal.