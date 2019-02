Luka Modric dispuesto a escuchar oferta para renovar con el Real Madrid

Luka Modric ha sido clave en el éxito del Real Madrid en las últimas temporadas y cuando a comienzos del presente curso parecía que se iba, hoy la situación cambió y en España aseguran que tiene toda la predisposición de permanecer en el Santiago Bernabéu.

Según el diario AS, el croata está dispuesto a escuchar la oferta de renovación que ya tiene lista Florentino Pérez. El actual vínculo vence en junio del 2020 y la idea es ampliar el mismo una o hasta dos temporadas más.

Recordemos que después del Mundial Modric fue pretendido por el Inter de Milán, pero tras un aumento salarial, la directiva del Real Madrid lo convenció que se quede, sin embargo, la idea del jugador era irse a mediados de este año.

Sin embargo, el balcánico cambió de parecer. Ganar el Balón de Oro y el premio The Best le hicieron reflexionar y así se dio cuenta que estar en el conjunto 'merengue' le da una exposición que no tendrá en ningún otro club. Además su familia está a gusto en la capital española.

EL DATO

Luka Modric cumplirá en noviembre próximo 34 años de edad.