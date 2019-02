Barcelona: Arthur Melo se 'escapa' a la fiesta de Neymar a un día del Clásico

Gran polémica ha generado la fiesta de cumpleaños de Neymar celebrada el día de ayer en París. El astro brasileño viene recibiendo duras críticas por festejar en medio de una lesión que lo tiene alejado de las canchas por varias semanas.

PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: Día, hora y canal del 'Clásico' por la Copa del Rey

Sin embargo, el jugador del PSG no es el único cuestionado dado que Arthur Melo tampoco se ha salvado de las críticas. El volante del Barcelona no tuvo reparos en aparecerse en la estravagante fiesta de 'Ney' pues no quería perderse de los festejos.

El hecho no tendría nada de extraño si es que no fuera porque Arthur tiene mañana que jugar el clásico ante Real Madrid por la Copa del Rey. El cerebral brasileño apunta a ser titular en el cotejo de ida de las semifinales en el Camp Nou por lo que muchos hinchas azulgranas condenaron su accionar.

PUEDES VER: Barcelona vs. Real Madrid: los duelos a doble partido de la última década entre "culés" y "merengues"

La polémica ha sido instaurada en redes sociales con duros calificativos para Arthur quien después de su 'escapada' podría poner en riesgo su presencia en el duelo frente a Madrid.