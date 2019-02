Pedro Aquino: "Podemos llegar a la final de la Copa América"

Piensa en grande. Brasil 2019 será la primera Copa América que jugará Pedro Aquino con la Selección Peruana y la ilusión es máxima en el volante del León de México.

"Ahora se espera muchas cosas de Perú. Nos hemos ganado un respeto importante en todos los países. Yo creo que podemos llegar a la final, estoy seguro de eso", afirmó Aquino en RPP.

Sobre la lucha por un puesto con Renato Tapia y Yoshimar Yotún, el futbolista de 23 años destacó la competencia. "Cualquiera puede jugar. Renato o Yoshimar. Estamos preparados para eso y tenemos las condiciones", indicó.

Pedro Aquino, que sufre una pubalgia, desconoció el tiempo que estará de baja. "Todavía no me dicen, no hay un tiempo definido, pero espero volver lo más pronto posible", concluyó.

Pedro Aquino es el goleador de la Selección Peruana en los amistosos posmundialistas con 3 tantos en 6 juegos.

EL DATO:

La Selección Peruana integra el Grupo A de la Copa América 2019 junto a Brasil, Venezuela y Bolivia.