Pase de Christian Cueva al Santos habría generado incomodidad en Sao Paulo, según prensa brasileña [VIDEO]

La carrera de Christian Cueva seguirá en el fútbol de Brasil, lugar que ya lo acogió y donde respondió de gran forma. Tras destacar con la camiseta de Sao Paulo, ahora el volante de la Selección Peruana defenderá las sedas del Santos, un cambio que servirá para su crecimiento deportivo, pero que generaría un conflicto entre ambos entes deportivos.

Según explicaron desde Brasil a LÍBERO, el rápido acuerdo de vinculación hecho entre Christian Cueva y Santos habrían infringido con un detalle especulado en el contrato del volante, tras su marcha al Krasnodar de Rusia. Se pudo saber que tras la venta al equipo europeo, el Sao Paulo se quedó con el 10% de los derechos ante un futuro traspaso.

Sin embargo, ese no era el único beneficio, sino que también tenían la primera opción, dentro de 48 horas, para volver a tener a Christian Cueva en sus filas. Es decir, tras caerse la operación con Independiente de Argentina, Sao Paulo tenía el lapso de tiempo para presentar una propuesta de recompra, tiempo que no finalmente no habría sido respetado por ‘Aladino’ y Santos.

La periodista Ana Canhedo, que cubre al Santos, explicó que el dinero que le corresponde a Sao Paulo será entregado, pero eso no terminaría con el conflicto por la preferencia que tenían para la contratación de Christian Cueva. Además, ese detalle sería la principal razón por la que el ‘Peixe’ no ha hecho la presentación oficial del peruano. Se espera que la solución se realice en las próximas horas.