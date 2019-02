► AQUÍ Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO HOY por DirecTV Sports: Seguir la transmisión del clásico por Copa del Rey | GUÍA DE CANALES TV

Barcelona vs Real Madrid VER EN VIVO ONLINE: El Clásico del fútbol español entre blaugranas y merengues se vivirá este miércoles 6 de febrero (3.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora española) en el estadio Camp Nou por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Las transmisión para Perú estará a cargo por el canal 610 y 1610 de DirecTV; mientras que para España lo harán los canales de TV3, TVE La 1 y GOL. Sigue la cobertura y el minuto a minuto en DIRECTO por INTERNET a través del portal Líbero.pe.

BARCELONA VS. REAL MADRID: EN VIVO, MINUTO A MINUTO

Sigue en vivo y directo todas las incidencias del clásico entre Barcelona y Real Madrid.

- Las redes sociales del Barcelona han habilitado una señal en vivo en especial en sus redes sociales. Para que los hinchas tantos del club y del Real Madrid puedan disfrutar de las incidencias previas a este gran clásico de la Copa del Rey. En la previa, los blaugrana se presentan como favoritos, incluso en las casas de apuestas. Sin embargo, la ausencia de Lionel Messi -a última hora- puede cambiar lo dicho. Cabe señalar que el Barza ya le ganó por 5-1 en el más reciente antecedente y no jugó la 'Pulga'.

- ¡Atención! Los jugadores del Barcelona y Real Madrid ya realizan los trabajos de calentamiento en el césped del estadio Camp Nou.

BARCELONA VS. REAL MADRID: ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Barcelona: Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Sergio Busquets, Iván Rakitic, Arthur, Philippe Coutinho, Malcom y Luis Suárez.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Keylor, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Marcos Llorente, Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius.

Entrenador: Santiago Solari.

- 2.00 p.m. (Perú) ; 8.00 p.m. (España): Lionel Messi ha sido descartado a última hora por Ernesto Valverde para su once inicial en el Barcelona.

- 1.48 p.m. (Perú) ; 7.48 p.m. (España): ¡Jugadores del Real Madrid ya se encuentran en el Campo Nou!

- 1.28 p.m. (Perú) ; 7.28 p.m. (España): ¡Atención! Se filtra la formación inicial del Real Madrid. Santiago Solari buscará la victoria en el campo del Barcelona: Keylor, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Marcos Llorente, Modric, Kroos, Lucas Benzema y Vinicius. Gareth Bale y Casemiro irán al banquillo.

Juega LLORENTE.

Casemiro y Bale al banquillo.@elchiringuitotv — Edu Aguirre (@EduAguirre7) 6 de febrero de 2019

Reconfirmando el once del Real Madrid.

Once del Real Madrid @tjcope: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) 6 de febrero de 2019

- 1.26 p.m. (Perú) ; 7.26 p.m. (España): Los jugadores del Real Madrid salieron del hotel y ya partieron rumbo al estadio Camp Nou.

- 1.24 p.m. (Perú) ; 7.24 p.m. (España): Lionel Messi y Luis Suárez llegaron juntos a bordo de este vehículo al Camp Nou. Ambos serán de la partido en este clásico por la Copa del Rey.

🚗Leo Messi y Luis Suárez LLEGAN JUNTOS en coche al Camp Nou antes del Clásico (Vía @uri_mora) ¡Vive el Barça-Real Madrid en YouTube #ChiringuitoInside!

➡️https://t.co/9DtIOovPUu pic.twitter.com/onacQycssP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 de febrero de 2019

- 1.20 p.m. (Perú) ; 7.20 p.m. (España): Josep Maria Bartomeu para El partidazo de COPE: "Neymar nunca me ha dicho que quiere volver al Barça desde que se fue. Ni él ni su padre. Nunca me ha llamado". ¿Y si llamara? "No ha llamado, Dembélé y Coutinho son más jóvenes", responde el presidente del Barcelona.

- 1.15 p.m. (Perú) ; 7.15 p.m. (España): Lionel Messi llevará la cinta de capitán hoy en el clásico entre Barcelona y Real Madrid.

- 1.06 p.m. (Perú) ; 7.06 p.m. (España): El césped del Camp Nou listo para albergar el clásico entre Barcelona y Real Madrid.

- 1.05 p.m. (Perú) ; 7.05 p.m. (España): Ousmane Dembélé no llegará a tiempo al clásico en el Barcelona; mientras que el Real Madrid tiene la baja de Jesús Vallejo.

- 1.00 p.m. (Perú) ; 7.00 p.m. (España): Así lucen las camisetas del Barcelona y Real Madrid a horas previas al partido por la Copa del Rey.

El vestuario del Barcelona.

El vestuario del Real Madrid.

- 12.55 p.m. (Perú) ; 6.55 p.m. (España): Barcelona y Real Madrid jugarán la decimotercera eliminatoria en un doble partido de la Copa del Rey. Los blaugranas han vencido en seis oportunidades; mientras que los merengues también tienen seis.

BARCELONA VS. REAL MADRID: LA PREVIA

La Copa del Rey nos mostrará el segundo clásico del curso del balompié español. El primero, en Liga, fulminó la corta etapa de Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid. Un 5-1 demoledor a favor del Barcelona que, sin contar con el megacrack Lionel Messi, fue la puntilla a un equipo sin rumbo. Ahora, recuperado en su autoestima y el físico de la mano del nuevo ejército blanco de Santiago Solari, encara un gran reto.

Hoy por hoy, Lionel Messi está en el centro de todas las miradas. El delantero argentino hizo ayer trabajo de fisioterapia en Barcelona al sufrir una contractura en el aductor de su muslo derecho en el último compromiso de Liga ante el Valencia. Mientras, Ousmane Dembélé ultima su puesta a punto tras el esguince en el tobillo izquierdo que padeció hace quince días contra el Leganés. No hay muchas esperanzas por el francés, pero 'Lío' sigue siendo la incógnita frente al Real Madrid.

El último entrenamiento marcará la decisión de Ernesto Valverde para diseñar la lista de convocados, en la que seguro no entrará Jasper Cillessen, el portero del Barcelona en la Copa del Rey, que se perderá la eliminatoria y seis semanas de competición por una rotura en el sóleo de la pierna derecha. Su puesto en el once contra el Real Madrid lo ocupará Marc-André ter Stegen, titular en el resto de competiciones.

La baja de Cillessen en Barcelona se une a las de larga duración y ya conocidas del defensa Samuel Umtiti y el centrocampista Rafinha Alcántara. Pendientes de Lionel Messi, Valverde deberá elegir entre arriesgar con el astro rosarino o reservarlo ante el Real Madrid pensando en el duro calendario que le espera a su equipo de aquí a final de temporada y que, tras el clásico, le llevará a medirse al Athletic de Bilbao en LaLiga en el siempre difícil San Mamés.

Si finalmente el '10' del Barcelona no es de la partida, su puesto en el once podría ser ocupado por Aleña. Otra opción para Valverde sería la de modificar el esquema y apostar por un 4-4-2 con Coutinho y Luis Suárez, que siempre rinde a un gran nivel ante el Real Madrid (le ha metido 9 goles en 11 partidos), en punta. Aunque, conociendo a Lionel Messi, difícilmente renunciará a participar en un encuentro ante el eterno rival y con una final en juego.

El resto será el equipo de gala, al que el preparador extremeño ha podido reservar, en parte, en el último encuentro ante el Valencia, ya que Clement Lenglet y Sergio Busquets, éste ultimo al estar sancionado, no jugaron, y Arthur Melo y Jordi Alba empezaron en el banquillo del Barcelona.

BARCELONA VS. REAL MADRID: POR LA REVANCHA

Para el Real Madrid el clásico del Camp Nou es el escenario perfecto para confirmar su resurrección. Llega en su mejor momento de la temporada, encadenando cinco victorias consecutivas, con Santiago Solari recuperando a todos sus jugadores y tan solo Jesús Vallejo en la enfermería para este duelo contra Barcelona, exhibiendo buen fútbol para despejar las dudas y corregir aspectos futbolísticos que le lastraban, como la falta de gol.

En un febrero decisivo, en el que definirá ante el Barcelona su futuro en la Copa del Rey, inmediatamente su papel en LaLiga en la visita al Wanda Metropolitano más el regreso de su competición predilecta, la Liga de Campeones, la plantilla del Real Madrid encara retos con ambición.

En el Real Madrid, se ampara la figura del joven Vinicius Junior, siempre listo para tirar del equipo en ataque y desequilibrar, con Karim Benzema explotando su cara más goleadora, con seis tantos en cuatro partidos consecutivos anotando, y a la espera del regreso de la mejor versión de Gareth Bale para acabar con el domingo del Barcelona.

La presencia del galés es la única duda por despejar en el dibujo de Solari. La BBV que se estrenó de inicio ante el Alavés no engrasó bien y Lucas Vázquez parece intocable en el Camp Nou, por el trabajo defensivo que aportará ante Jordi Alba y tras haber descansado en el último encuentro.

Cambiará la cara de su equipo titular Solari, que expresó públicamente el sentimiento del Real Madrid por un calendario que considera injusto con un día menos de descanso que su rival en la ida y en la vuelta, introduciendo hasta seis novedades en el equipo titular frente al Barcelona.

Keylor Navas regresa a la portería del Real Madrid en su competición, tras cumplir sanción lo hacen Nacho y Varane a una defensa que presenta tres novedades con la vuelta de Marcelo. Y Kroos más Lucas cierran el círculo de caras nuevas en un once ante Barcelona que no debe acusar el cansancio.

BARCELONA VS. REAL MADRID: HORARIOS DEL MUNDO, PAÍS POR PAÍS

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

Santo Domingo: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda:9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

BARCELONA VS. REAL MADRID: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: DIRECTV Sports Perú y DIRECTV Play Deportes.

España: Gol, TV3, Radio Barca y TVE La 1.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Radio Barca y beIN SPORTS.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

Brasil: ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, DAZN, Radio Barca y beIN SPORTS CONNECT Canada TV

Costa Rica: Sky HD.

República Dominicana: Sky HD.

El Salvador: Sky HD.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Suiza: DAZN.

Inglaterra: Eleven Sports 2 UK.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1.

Italia: DAZN.

Holanda: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Portugal: Sport TV2.

Alemania: DAZN.

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium.

Australia: Radio Barca.

Japón: DAZN.

China: PPTV Sport China.

BARCELONA VS. REAL MADRID: CANAL DIRECTV SPORTS (PERÚ Y LATINOAMÉRICA)

DirecTV Sports (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 1610.

BARCELONA VS. REAL MADRID: ¿CÓMO VAN LAS CASAS DE APUESTAS DEL CLÁSICO?

Las casas de apuestas internacionales dan como favorito al Barcelona con una cuota de 1.80; mientras que apostar por una victoria del Real Madrid pagará cerca de 4.20. Un empate también sería recomendable: 4.00.

Barcelona (1.80) / Empate (4.00) / Real Madrid (4.20)

BARCELONA VS. REAL MADRID: ¿CÓMO VER EL CLÁSICO POR STREAMING E INTERNET?

En España, Movistar cuenta con el sistema Yomvi , mientras que beIN LaLiga posee la plataforma beIN Connect. Para México está la aplicación de Televisa Deportes; mientras que para Perú se podrá apreciar a través del servicio DirecTV Play.

Las mencionadas aplicaciones están disponibles para iOS y Android, funcionan de la misma manera si previamente te das de alta: te registras con un usuario y una contraseña, los introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos

BARCELONA VS. REAL MADRID: ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona (4-3-3): Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Lenglet, Sergio Roberto, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Philippe Coutinho y Luis Suárez.

Suplentes: Iñaki Peña, Murillo, Arturo Vidal, Nélson Semedo, Kevin-Prince Boateng, Vermaelen, Malcom y Aleña.

Bajas: Rafinha, Ousmane Dembélé, Jasper Cillesen, Samuel Umtiti, Sergi Samper y Todiblo.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas, Raphael Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Lucas Vázquez, Vinicius Jr. y Karim Benzema.

Suplentes: Thibaut Courtois, Nacho, Gareth Bale, Marcos LLorente, Marco Asensio, Isco Alarcón, Reguillón y Dani Ceballos.

Bajas: Vallejo.

Entrenador: Santiago Solari.