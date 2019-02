Barcelona vs Real Madrid: fecha y horarios del partido por la Copa del Rey [GUÍA TV]

Barcelona y Real Madrid se verán las caras este miércoles 6 de febrero en el Camp Nou, en un partido correspondiente a la ida por semifinales de la Copa del Rey 2019. La transmisión del encuentro se desarrollará EN VIVO GRATIS ONLINE TV a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por DirecTV Sports y el minuto a minuto en Libero.pe.

Lionel Messi se recuperó a última hora y entró en la lista de convocados, pero el que se quedó fuera fue Ousmane Dembélé porque aún no se ha recuperado de su lesión. EL crack argentino disputará el clásico número 39 de su carrera y superará al mítico Iniesta; el único que lo supera es Xavi Hernández.

La última vez que se enfrentaron Barcelona y Madrid fue en el pasado 28 de octubre y terminó 5-1 a favor del conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Luis Suárez convirtió tres goles en dicha ocasión. Los ‘merengues’ no ganan a los ‘blaugranas’ desde el pasado 16 de agosto en la vuelta de la Supercopa.

Santiago Solari, por su parte, le pondrá todas sus fichas a Vinicius Jr., quien se ha apoderado de la tituralidad por la banda izquierda; por encima de Gareth Bale. Karim Benzema ha vuelto a anotar y está en racha; por lo que también estará desde el arranque. Para este choque el DT argentino elegirá a Keylor Navas y dejará en banca a Courtois.

PROBABLES ALINEACIONES

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho y Luis Suárez.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

CLÁSICO ESPAÑOL: HORARIO Y DÓNDE VER

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

