Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: 'partidazo' por la Copa del Rey

La escuadra de Barcelona recibirá este miércoles 6 de febrero al conjunto de Real Madrid en el Estadio Camp Nou, Barcelona a las 15:00 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la Copa de Rey, la cuál será transmitida por DIRECTV Sports, Sky HD y beIN Sports.

Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de igualar en su último juego de local ante Valencia. Liderados por Lionel Messi, los 'azulgranas' pudieron igualar contienda gracias al doblete de la 'Pulga'. Sin embargo, dejaron una malísima imagen en defensa.

La ausencia de Samuel Umtiti viene pasándole factura al estratega español, quién ha rotado a Lenglet y Vermaelen en el puesto. El primero tuvo un mejor rendimiento que el segundo, no obstante, aún no se logra la compenetración con Gerard Piqué. La llegada de Jeison Murillo al Camp Nou podría ser una solución, pero aún no se le ha podido ver en acción.

🤩 #ElClásico de este miércoles va a ser muy especial... Los jugadores del Barça lucirán su nombre en chino para celebrar el #AñoNuevoChino 🎉



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/SqbJwM34OR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 de febrero de 2019

Por su parte, los pupilos de Santiago Solari recuperaron confianza y han venido avazallando a sus rivales: acumulan 5 victorias consecutiva y vienen de mantener su valla invicta ante Deportivo Alavés por el torneo de La Liga. Y por la Copa del Rey doblegaron a Girona.

No obstante, su gran deuda es el juego colectivo. Las individualidades de Karim Benzema, así como la de Gareth Bale, han salido a relucir en los 'Merengues', pero la poca constancia de ambos podría ser letal ante los 'azulgranas'. Gran partido en el Camp Nou.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL BARCELONA VS REAL MADRID

Fecha: Miércoles 6 de febrero de 2019

Hora: 15:00 hora peruana.

Escenario: Estadio Camp Nou.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana. El Salvador, Nicaragua: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports

México: Sky HD

Paraguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

Estados Unidos: beIN Sports

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL BARCELONA VS REAL MADRID?

