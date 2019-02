Falleció el mítico portero británico Gordon Banks, campeón del Mundo en 1966, a sus 81 años [FOTOS Y VIDEO]

El guardameta mundialmente conocido por jugar en el Sheffield United; Gordon Banks, campeón del mundo con Inglaterra en 1966, ha fallecido a sus 81 años de edad. Fue considerado el segundo mejor portero del XX por detrás de Lev Yashin y se ganó el respeto de todos cuando realizó una atajada increíble al todopoderoso "O'Rei Pelé" en un partido entre su país frente al Brasil de ese entonces.

Gordon Banks formó parte del equipo de Inglaterra que ganó la Copa del Mundo de 1966 con una actuación por demás importante, ahí es donde se le atribuyó la "Salvación del Siglo" cuando negó un tremendo golazo al gran brasileño Pelé en el torneo FIFA cuatro años después.

Su lamentable muerte fue confirmada por su equipo del pasado, Stoke City, que tuiteó una declaración de su familia donde se pudo leer lo siguiente: "Con gran tristeza anunciamos que Gordon falleció en paz de la noche a la mañana". Se puede percibir en el mensaje por Twitter que se hizo viral automáticamente.

Gordon Banks reveló en el año 2016 que estaba luchando contra el cáncer de riñón por segunda vez, fue considerado como uno de los mejores porteros de su generación y en ese momento recibió el apoyo de todo el universo del fútbol internacional.

El portero más importante de su país, llegó a jugar todos los partidos de Inglaterra hasta la final de la Copa del Mundo de 1966, que culminó en una victoria 4-2 sobre Alemania Occidental para consagrarse inmortal gracias al trofeo más importante de la carrera futbolística.

Un accidente en coche allá por el octubre del 1972 lo llevó a perder la vista en su ojo derecho y se retiró bajo este concepto en el verano de 1973. Dejando un legado innegable que fue motivación para todos los chicos que lo vieron triunfar bajo los parantes.

EL DATO:

Gordon Banks jugó 73 partidos internacionales con su Selección de Inglaterra.

Once a champion, always a champion 🦁🏆



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt