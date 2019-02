El mundo llora a Gordon Banks: figuras del fútbol consternados por su muerte [FOTOS]

El sensible fallecimiento del portero; Gordon Banks, viene siendo tendencia a nivel mundial por lo importante que fue para el deporte rey y. especialmente para su país, Inglaterra. El ex arquero de la Selección Inglesa siempre fue un personaje cercano al balompié, ya sea como panelista, entrenador de fútbol y representante de jugadores.

Las diversas entidades inglesas y personas allegadas al fútbol británico lamentaron la partida de Banks -que le atajó 'el gol imposible' a Pelé- y quien se hizo un nombre respetable basándose en sus buenas actuaciones. Demostrando su respeto para el portero que nació en 1937 y con 81 años a cuestas, aquí te dejamos las repercusiones al respecto.

REACCIONES │ FALLECIMIENTO DE GORDON BANKS:

Stoke City escribió en sus redes sociales: "El gerente Nathan Jones, el CEO Tony Scholes, los jugadores de Stoke City y el personal del Club guardaron un minuto de silencio antes de entrenar esta mañana en memoria de Gordon Banks OBE, quien falleció a la edad de 81 años".

Manager Nathan Jones, CEO Tony Scholes, Stoke City players and Club staff held a minute's silence before training this morning in memory of Gordon Banks OBE, who has passed away at the age of 81. pic.twitter.com/bMOCb7yU9O — Stoke City FC (@stokecity) 12 de febrero de 2019

Dan Roan, Periodista editor de la BBC News, colgó un vídeo donde se ve el pequeño tributo que le vienen realizando a Gordon Banks: "Los fanáticos continúan depositando tributos en la estatua de Gordon Banks aquí afuera de Stoke City".

Fans continuing to lay tributes at Gordon Banks statue here outside Stoke City pic.twitter.com/riv92hoIHQ — Dan Roan (@danroan) 12 de febrero de 2019

Gary Lineker publicó un mensaje bastante sentido hacia 'su maestro': "El primer juego que recuerdo haber visto en televisión fue cuando Gordon Banks hizo "eso" excepto Brasil. Grandes recuerdos de un gran hombre".

Geoffrey Charles Hurst, ex futbolista inglés campeón del Mundo en 1966, también dejó un corto mensaje sobre Gordon Banks, acordándose de su familia: "Muy triste escuchar la noticia de que Gordon ha muerto. Uno de los más grandes. Pensando especialmente en Ursula, Julia, Wendy y Robert. Triste para el fútbol, ​​Stoke City y para los fanáticos de Inglaterra. Será muy tristemente extrañado".

Very sad to hear the news that Gordon has died. One of the very greatest. Thinking especially of Ursula, Julia, Wendy and Robert. Sad for football, Stoke City and for England fans. Will be very sadly missed. https://t.co/qO1S3BGtlB — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) 12 de febrero de 2019

El actual delantero de Tottenham, Harry Kane, también tomó posición sobre esta situación, recordando al mítico arquero: "Muy triste escuchar la noticia de la muerte de Gordon Banks. Un @ Inglaterra leyenda, ganador del Mundial e hicieron una de las mejores paradas nunca. Descansa en paz".

Very sad to hear the news of Gordon Banks passing away. An @England legend, World Cup winner and made one of the best saves ever. Rest in peace. pic.twitter.com/5G0fmmqB3X — Harry Kane (@HKane) 12 de febrero de 2019

Manchester United no se hizo de lado para recordar al portero que ganó mucho dentro y fuera del campo: "Estamos tristes por la muerte del legendario portero @England Gordon Banks. Sir Bobby Charlton: "Gordon era un portero fantástico y me enorgullecía llamarlo compañero de equipo." Se lo extrañará profundamente y nuestros pensamientos están con su familia en este momento tan triste".

We are saddened by the death of legendary @England goalkeeper Gordon Banks.@SirBobby: "Gordon was a fantastic goalkeeper and I was proud to call him a team-mate.



"He will be deeply missed and our thoughts are with his family at this very sad time." pic.twitter.com/JS6WXasrtH — Manchester United (@ManUtd) 12 de febrero de 2019

EL DATO:

Gordon Banks es leyenda para la FIFA, debido a que ganó el Campeonato Mundial de 1966 en su país.

I’m devastated - today Ive lost my hero our condolences to his family rip Gordon — Peter Shilton (@Peter_Shilton) 12 de febrero de 2019

All at AFC Telford United are saddened to hear of the death of Gordon Banks, aged 81. After a glittering playing career, where he won the 1966 World Cup with England, he went on to manage Telford United between 1979 and 1980. We send best wishes and condolences to his family. pic.twitter.com/cBZkUvn0bu — AFC Telford United (@telfordutd) 12 de febrero de 2019

From the family of Gordon Banks



It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.



We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb — Stoke City FC (@stokecity) 12 de febrero de 2019

A World Cup winner, a legend. RIP Gordon Banks 🙏 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/P3KqVH0fEJ — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 12 de febrero de 2019

So sad to hear that Gordon Banks one of my heroes and a true legend in life and football, has passed away.

An inspiration, a winner and a true gentleman. My thoughts are with his family and friends. #RIPGordonBanks pic.twitter.com/rd4hisuyqt — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 12 de febrero de 2019

of course there was THAT save, but its so much more we are mourning today. RIP Gordon Banks. @England legend, your legacy will live on. All my thoughts with the family pic.twitter.com/iyAKdH2Mfm — Raheem Sterling (@sterling7) 12 de febrero de 2019

Leicester City Football Club is deeply saddened to learn of the death of our former goalkeeper Gordon Banks OBE, who has passed away at the age of 81. pic.twitter.com/Su47bGuWVA — Leicester City (@LCFC) 12 de febrero de 2019