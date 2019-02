"La atajada del siglo", jugada que inmortalizó a Gordon Banks contra Pelé [VIDEO]

Hoy temprano murió Gordon Banks, el portero inglés que le hizo "la parada del siglo" al delantero brasileño; Pelé. El guardameta que militó por largo tramo en el Sheffield United, fue campeón del mundo con Inglaterra en 1966. Fue considerado el segundo mejor portero del XX por detrás de 'La Araña Negra' Lev Yashin.

El mismísimo Gordon Banks le contó al Diario As como se gestó esta situación que lo hizo notar en el fútbol internacional de ahí en adelante. Describiendo muy bien cómo es que pasó instante a instante hace más de dos décadas la jugada más remarcada en el universo del fútbol. Porque el mítico guardameta relató ese momento icónico.

"Jairzinho cruzó el balón por delante de la portería, Pelé estaba en el punto de penalti. Saltó muy muy alto... Yo, cuando jugaba, nunca me quedaba sobre la línea de gol. Siempre tres pasos por delante. Y cuando Pelé le pegó con la cabeza picado, hacia mi derecha, tan fuerte y al palo, no me podía tirar de forma normal porque veía que el balón iba a botar antes. Busqué una anomalía en la estirada. Me tiré en diagonal hacia atrás, anticipando cuánto iba a botar el balón y lo palmeé arriba".

Palabras más, palabras menos, el arquero que se caracterizó por defender los colores de 'Three Lions' hizo un camino extenso por el fútbol mundial. Empezando a los 15 años construyendo sus propios pórticos con sacos de carbón y ladrillos, como un obrero de clase media que más adelante se haría un ejemplo de perseverancia.

Además de revelar cómo vivió esa jugada frente al 'Rey', contó los sonidos del momento: "Recuerdo escuchar que Pelé gritó "¡Gol!", e incluso le vi levantar las manos. Pero, por desgracia, le tuve que romper el corazón" dijo mientras reía en 2009. "Supe que no entró por el griterío de la gente y porque Bobby Moore me atusó el pelo", sentenció el eterno futbolista.

EL DATO:

Gordon Banks se retiró del fútbol profesional porque perdió un ojo tras un accidente automovilístico.