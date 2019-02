Sudamericano Sub-17: FPF y Conmebol vienen alistando detalles en el Estadio San Marcos [FOTOS]

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó la tarde de ayer que el Mundial Sub-17 que iban a organizar no se terminará realizando, al no cumplir con los requerimientos de la FIFA. No obstante, el Sudamericano de la misma categoría, que también está destinado a tener como sede principal el Perú, sigue con sus trabajos a pocas semanas de su inicio.

También a través de su cuenta de Twitter oficial, la FPF compartió algunas imágenes del Estadio San Marcos, recinto que albergará la totalidad del torneo de menores. “Junto a Conmebol seguimos trabajando para el Sudamericano Sub-17 2019 confirmado en Perú”, se puede leer en las primeras líneas del tuit compartido.

“El Estadio San Marcos viene quedando listo para la competencia que se realizará entre el 21 de marzo y el 14 de abril”, cierra el mensaje. Recordemos que el campo fue confirmado desde hace unas semanas y, ante la premura por los cortos tiempos, los trabajos de reacondicionamiento del césped artificial se realizan de manera ardua.

Recordemos que el Estadio de San Marcos cuenta con campo de grass artificial de Nivel 1, el cual ha sido aprobado por FIFA, y tiene una capacidad para 22 mil espectadores. El Sudamericano Sub-17 será un gran reto para la Selección Peruana que dirige Carlos Silvestri, pues al perder la opción del acceso directo por ser organizador el mundial, tendrá que luchar por un boleto en el próximo torneo.