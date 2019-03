Manchester City está en la búsqueda de un lateral izquierdo

Manchester City es uno de los equipos que menos escatima al momento de fichar jugadores y todo indica que seguirá así. Resulta que ahora el cuadro inglés se encuentra en la búsqueda de un nuevo lateral izquierdo para la siguiente temporada.

Así lo confirmó a los medios de Inglaterra su propio estratega, Pep Guardiola, en una conferencia de prensa. Todo esto a raíz de las constantes lesiones por las que ha sufrido en lateral Benjamin Mendy.

"No sé qué pasará, pero estamos pensando en buscar jugadores para esa posición. Hoy Mendy no está en condiciones, llevamos dos temporadas así y no puede suceder una tercera", expresó el técnico español ante la pregunta de posibles refuerzos.

Asimismo, aseguró que desde ya se encuentran en la búsqueda de alguien para cubrir dicho puesto: "Por eso estamos considerando alternativas para la próxima temporada".

Cabe recordar que desde la llegada de Guardiola, el cuadro de Manchester ha gastado varios millones para reforzar la primera línea. En cuanto a laterales su gasto ha sido de 144 millones de euros repartidos entre Kyle Walker, Mendy y Danilo.