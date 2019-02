Chelsea vs Manchester City, cuándo y dónde ver la final de la Carabao Cup [EN VIVO]

Chelsea vs Manchester City EN VIVO por la Carabao Cup | Minuto a Minuto

ALINEACIONES CONFIRMADAS │ CHELSEA VS MANCHESTER CITY:

CHELSEA: Arrizabalaga; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson; Jorginho, Kante, Barkley; Willian, Hazard, Pedro.

DT: Maurizio Sarri.

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko; Fernandinho, Silva, De Bruyne; Bernardo, Sterling, Agüero.

DT: Josep Guardiola.

PREVIA

Chelsea vs Manchester City EN VIVO ONLINE | El equipo dirigido por Maurizio Sarri sale a la cancha para enfrentar en Wembley al conjunto de Pep Guardiola. Este partido va a definir al campeón de la Carabao Cup, antes conocida como Capital One Cup. La final será este domingo 24 de febrero desde las 11:30 a.m. en todo Perú y no te puedes perder este partidazo. Será transmitido vía la señal televisiva de ESPN 2 y, como es de costumbre, en Líbero con el minuto a minuto. No te pierdas más abajo la guía de canales.

El Chelsea llega a este partido con ganas de sacarse la espina de la goleada que le propinó el Manchester City por la Premier League en la última jornada. Recordemos que fue un clarísimo 6-0 para los de Pep Guardiola en Etihad Stadium con una actuación impecable de Sergio Agüero. Aquel día, el golero de los 'Blues' fue Kepa Arrizabalaga, quien es duda para esta gran final debido a que tiene una lesión en el muslo. Lo esperarán hasta minutos antes de que arranque el choque.

Manchester City tiene hambre de gloria. Con el estratega español ya han ganado algunos títulos de copa y también una Premier League. Esta temporada quieren ganar todos los torneos que jueguen y van en buen camino ya que comparten la punta de la liga inglesa con el Liverpool. En Champions League van firmes a la clasificación a cuartos de final y ahora disputarán la final de la Carabao Cup ante el Chelsea. ¿Lograrán ser los vencedores este domingo?

Chelsea vs Manchester City por la final de la Carabao Cup | Guía de canales

El Chelsea vs Manchester City por la gran final de la Carabao Cup será transmitido en varios países por ESPN 2. Generalmente por el Sur de América. En Perú, Argentina, Chile, Brasil y más países de Sudamérica lo transmitirá únicamente la señal televisiva de ESPN 2 y para el resto de América (incluído esos países) irá por la aplicación de ESPN, es decir ESPN Play. Además, todo Europa gozará de esta final por beIN Sports.

Chelsea vs Manchester City por la final de la Carabao Cup | Posibles alineaciones

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Kanté, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuaín y Hazard.

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, D. Silva, Sterling, Agüero y Sané.