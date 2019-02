Chelsea vs Manchester City EN VIVO ONLINE por la final de la Capital One Cup

Chelsea se enfrenta con Manchester City por la final de la Capital One Cup EN VIVO ONLINE este domingo 24 de febrero a las 11:30 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Wembley y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los 'Blues' vienen de golear por 3-0 al Malmo por la Europa League con goles de Olivier Giroud, Ross Barkley y Callum Hudson-Odoi, clasificando a los octavos de final. Los dirigidos por Maurizio Sarri buscarán sacarse la espina tras ser eliminados de la FA Cup ante Manchester United.

Además, el Chelsea se ubica en el sexto lugar de la Premier League con 50 puntos, quedando por el momento fuera de la zona de clasificación a la Champions League. Los 'azules' se encuentran a un encuentro de conseguir su sexto título en el certamen.

Por otro lado, Manchester City superó por 3-2 al Schalke en un duro encuentro por la Liga de Campeones con goles de Sergio Agüero, Leroy Sané y Raheem Sterling. Los 'ciudadanos' buscan coronarse como bicampeones del Capital One Cup.

La última vez que Chelsea y Manchester City se vieron las caras fue en la jornada 26 de la Premier League. Los 'citizens' aplastaron a los 'blues' por 6-0 con anotaciones del 'Kun' (3), Sterling (2) y Gundogan, ubicándose primeros en la tabla.

Wembley on his mind...



Get ready to hear from Pep ahead of the @Carabao_Cup Final



💬 #mancity pic.twitter.com/IcYOSWo0z1