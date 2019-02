Barcelona vs. Sevilla EN VIVO con Lionel Messi Partidazo por la fecha 25 de La Liga Santander [GUÍA TV]

VER EN VIVO Barcelona vs Sevilla EN DIRECTO por la fecha 25 de LaLiga Santander desde las 10:15 a.m.(hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán vía TRANSMISIÓN ONLINE DirecTV Sports, Movistar y beIN Sports.

El equipo de Ernesto Valverde tendrá una dura parada en esta fecha 25 de LaLiga Santander ante el siempre difícil Sevilla. El equipo de Lionel Messi y compañía afrontarán este partido con la mirada puesta en los dos clásicos ante el Real Madrid que se le avecinan esta semana.

El primero el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Además, viene de empatar a cero entre semana ante el Olympique de Lyon continuando con una seguidilla de encuentros durante este mes de febrero.

Ernesto Valverde podrá contar con casi todo su plantel para poder alinear al mejor equipo posible. Solo el brasileño Arthur se quedó fuera de la lista de convocados por una lesión que lo alejó de las canchas por algunas semanas.

Por otro lado, Sevilla sabe que es su oportunidad de oro para poder acercarse a Barcelona en la punta del torneo, ya que por ahora se ubica en la cuarta casilla con 37 puntos. Además, contarán con el envión anímico de haber clasificado entre semana a los octavos de final de la Europa League.

Barcelona vs Sevilla | Posibles Alineaciones

Sevilla: Tomas Vaclik, Jesús Navas, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Sergi Gómez, Quincy Promes, Pablo Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez, Wissam Ben Yedder y André Silva.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Lionel Messi, Carles Aleñá y Philippe Coutinho.

Barcelona vs Sevilla | Guía de Canales

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica Play Sports 1, Eleven Sports 1 Belgiumt 7

Brasil Fox Premium

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, Radio Barca, DAZN

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub 1 Croatia

República Dominicana SportsMax 2, Sky HD, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Haití SportsMax App, SportsMax 2

Honduras Sky HD

Italia DAZN

Jamaica SportsMax App, SportsMax 2

Japón SportsNavi Live, WOWOW, DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Monaco beIN Sports 1

Montenegro SportKlub 1 Serbia

Montserrat SportsMax App, SportsMax 2

Marruecos beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Países Bajos Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda beIN SPORTS 2 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia nc+ GO, Canal+ Sport 2 Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2, SportsMax App

Rusia НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Футбол 3, Матч! Игра

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Sri Lanka SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Sudán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Suecia Strive Sport

Suiza DAZN

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde VER GRATIS EN VIVO el Barcelona vs Sevilla por la Liga Santander?

