Real Madrid celebra 117 años de fundación en medio de una crisis de resultados [VIDEO]

El Real Madrid celebra este 6 de marzo los 117 años de su fundación. Sin embargo, esta fecha especial se ha visto opacada por la crisis de resultados que atraviesa el cuadro 'merengue' que los ha conllevado a quedar fuera de la Champions League y la Copa del Rey.



El 6 de marzo de 1902 fue la fecha oficial de la creación del Real Madrid, en una primera Junta Directiva del Madrid Foot Ball Club, teniendo a Julián Palacios y a los hermanos Juan Padrós y Carlos Padrós como personajes claves.

"Parte de la leyenda madridista la forman los grandes jugadores que han pasado por sus plantillas. En el último año, Modric ha protagonizado los principales premios individuales y ha ganado el Balón de Oro, el Mejor Jugador en Europa de la UEFA y el Premio The Best de la FIFA. Además, fue incluido en el Once Mundial FIFA FIFpro 2018 junto a sus compañeros Ramos, Marcelo y Varane", publican en su web.

No obstante, este festejo pasa por aguas frías luego de los malos resultados encadenados en una semana.





Todo comenzó con la eliminación de la Copa del Rey a manos del Barcelona, que lo goleó 3-0 en el Santiago Bernabéu. Tras ello, volvió a caer en su recinto ante el mismo rival, aunque esta vez por 1-0 en la Liga Santander.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la eliminación del Real Madrid de la Champions League, de que aquella que había salido campeón en tres años consecutivos. Una goleada por 4-1 frente al Ajax en el Bernabéu fue el golpe absoluto.



De esta manera, será un 6 de marzo anormal para el Real Madrid, que prácticamente ha quedado pensando en la próxima temporada tras su complicada situación futbolística actual.