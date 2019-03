Lionel Scaloni: "Mi relación con el 'Kun' Agüero es perfecta" [VIDEO]

Este jueves se dio a conocer a los 31 convocados de Argentina para los duelos amistosos ante Venezuela y Marruecos por fecha FIFA. Sin embargo, muchos esperaban el llamado de Sergio Agüero debido a su gran presente en el Manchester City pero Scaloni decidió que no.

Ante este hecho, comenzaron a circular comentarios de una mala relación entre el DT de la Selección Argentina y el goleador de los 'Citizens' por lo que en conferencia de prensa, el técnico 'Albiceleste' decidió explicar la ausencia del 'Kun'.

"Bueno, primero lo de Sergio quiero aclarar que mi relación con él es perfecta. Lo digo porque lo he escuchado, lo he leído que yo tuve una discusión en el Mundial, es absolutamente falso. Es más, si no es de los cuatro o cinco que mejor relación tenía durante el Mundial, por ahí anda", declaró Scaloni.

El estratega agregó que "Hable con él en agosto cuando apenas asumimos los partidos y su situación no ha cambiado. Es un jugador que poco hay que decir, futbolísticamente está a un nivel increíble pero es difícil ver al 'Kun' Agüero , o sea que yo lo llame para analizarlo".

Además, Scaloni mencionó que desea ver a más futbolistas para la Selección: "Yo tengo que llamar a jugadores que no se hayan puesto la camiseta. El caso de Matías Suárez, el caso del 'Pipa' que estuvo afuera y siempre nos quedamos con la espina de que no pudo venir al Mundial y que podía haber sido el jugador que nos dé una mano".

Argentina enfrentará el 22 del presente mes a Venezuela en Madrid para luego medirse a Marruecos en Tánger con miras a lo que será su participación en la Copa América Brasil.