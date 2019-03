Gimnasia vs Estudiantes: relator enloqueció en vivo insultado al árbitro [VIDEO]

Una vez más el relator argentino; Alberto Raimundi, se hace noticia nuevamente porque perdió los papeles EN VIVO mientras transmitía el partido donde Gimnasia estaba jugando contra Estudiantes de La Plata. Generando una increíble locura y gigante polémica porque se la agarró con el árbitro principal del cotejo, Germán Delfino.

Los gritos de Alberto Raimundi se podrían justificar hasta cierto punto porque el duelo fue bastante parejo hasta que Germán Delfino decidió expulsar a Lorenzo Faravelli (jugador de Gimnasia) por una entrada bastante fuerte, pero anteriormente existió algunas infracciones de amonestación contra los futbolistas de Estudiantes de La Plata.

Así empezó el relato más polémicos de los últimos tiempos en el fútbol sudamericano: "Al piso va Faravelli, traba la pelota y Delfino le saca roja. Pero la con!"#"! de tu madre Delfino porque no echaste a Pavone. Pero Delfino y la !"$!"! que te parió, yo no sé si está bien echado Faravelli pero porque no lo echaste a Pavone con el codazo que metió hijo de "!#!#!".

Continuando con su discurso el enérgico relator de nacionalidad uruguaya que desde hace mucho tiempo es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Roja de una le pega a Faravelli, no la puedo ver la jugada, ahora vamos a ver, pero porque no fuiste tan exigente con el codazo de Pavone hijo de "#!#"!. Ladrón, lo echa con roja directa a Faravelli eh".

Después se puede ver que la jugada donde se le expulsa a Lorenzo Faravelli quizás se pudo manejar de otra forma, porque va al balón muy fuerte pero sin intención de complicar a su equipo con una expulsión tan rápida. Tiempo después llegó el gol de Lucas Albertengo al minuto 44 y Estudiantes se llevó el clásico de la ciudad.

EL DATO:

Alberto Raimundi criticó a Pedro Troglio por llevar a Alexi Gómez al fútbol argentino a principio de temporada.