Sergio Ramos salió a dar la cara analizando la crisis del Real Madrid

Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid desde hace varias temporadas. El defensor central español sabe que el equipo no está pasando por un buen momento futbolístico ya que en la misma semana agotaron sus aspiraciones a ganar la Liga Santander, la Copa del Rey y la Champions League. Es por esa razón que no ha tenido mejor idea que escribir un mensaje explicando qué es lo que está sucediendo en la 'Casa Blanca'.

"A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más", fueron las primeras palabras que escribió Sergio Ramos en sus distintas redes sociales.

Siguiendo en su discurso, habló de las eliminaciones tanto en la Copa del Rey como en la Champions League, además de asumir su error de haber forzado la cartulina amarilla en Ámsterdam. "He pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente. ¿Fue un error la amarilla en Ámsterdam? Fue un error de arriba a abajo y lo asumo al 200%".

"Hay unos compromisos adquiridos y por mi cabeza nunca pasó ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse como sucedió. La grabación fue decreciendo con el avance del encuentro. Las cosas de vestuario se hablan y se resuelven en el vestuario. No hay problema alguno y un solo interés de todos, el Real Madrid. ¿Les diste una charla a los compañeros y les hiciste reproches? En el vestuario hablamos siempre y nos motivamos, siempre de forma constructiva", siguió Sergio Ramos.

También habló de su relación con Marcelo y sobre su entrenador Santiago Solari. "¿Tuviste un encontronazo con Marcelo? Tenemos piques en todos los entrenamientos. Forma parte del trabajo con tensión. Pero es una mera anécdota como tantas otras que suceden en el día a día. Marce es como un hermano. ¿Qué pasa con el entrenador? Es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid".