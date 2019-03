Kaká reta a Zinedine Zidane triunfar sin Cristiano Ronaldo

Ricardo Kaká, ex jugador del Real Madrid, otorgó una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport' y destacó la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Santiago Bernabéu. Sin embargo, en sus declaraciones, reta de manera categórica al estratega francés a conseguir todo lo que consiguió en su primera etapa como entrenador de Madrid, pero esta vez sin Cristiano Ronaldo. El ex futbolista brasileño entiende que gran parte del éxito que tuvo fue gracias al delantero portugués.

"Los ciclos terminan, por lo que podría decir que es hasta lógico el bajón después de haber ganado tanto. Tal vez sorprenda la forma en la que perdió ante el Ajax en el Bernabéu. 1-4 parece un resultado inusual, pero el Real Madrid tiene tiempo para volver a empezar", fueron las primeras palabras que dijo Kaká al medio italiano analizando lo que está sucediendo actualmente en el club con el que brilló en su etapa como futbolista profesional.

El regreso de Zinedine Zidane ha sido óptimo y Kaká lo ve así, pero cree que sin Cristiano Ronaldo no podrá conseguir grandes cosas. "Fue un gran jugador y un gran entrenador. Si no me equivoco fue el único que logró tres Champions seguidas. Es cierto que tuvo a Cristiano Ronaldo. Ahora veremos qué hace Zidane sin Cristiano, un grandísimo protagonista".

Luego, habló de lo que está haciendo Cristiano Ronaldo con la camiseta de la 'Vieja Señora'. Entiende que es una pieza fundamental de todo lo que está consiguiendo el cuadro italiano. "No me extraña lo que está haciendo en la Juventus por lo que es. Lo que me sorprende es que siga en este nivel. Creo que también hay que sumar el efecto Messi, que hace continuo el desafío y la necesidad de superarse. A sus 34 años todavía encuentra motivaciones".