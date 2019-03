Dani Alves dejaría el PSG para llegar a este histórico club de Sudámerica

No hay que ser adivinos o tener una bola de cristal para darse cuenta que Dani Alves no está a gusto en el PSG. Es más, el propio jugador decidió no extender su vínculo, el cual finaliza en junio, con el cuadro galo porque pretende cambiar de aires.

Hace un par de días, Alves fue vinculado con diversos clubes 'top' de Europa y todo hacía indicar que seguiría su carrera en el Viejo Continente. Ahora, el último equipo que aparece en escena es el histórico Boca Juniors de Argentina.

Según desvela 'Corriere dello Sport', Alves figura en la órbita de Boca Juniors de cara al próximo mercado de fichajes. Es más, el presidente 'xeneize', Nicolás Burdisso, ya se puso en contacto con el entorno más cercano al jugador para saber su situación.

Cabe precisar que Alves, quien suma 4 títulos con el conjunto francés, no tendría problemas en volver a jugar en Sudamérica y retirarse a lo grande. De otro lado, en Argentina desmienten dicho rumor del medio italiano italiano.

EL DATO:

Dani Alves jugó 8 temporadas en el Barcelona: 391 partidos.