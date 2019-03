Presidente del Santos llama "gran estrella" a Christian Cueva y descarta actos de indisciplina

Christian Cueva debió unirse a los entrenamientos del Santos en el CT Rey Pelé (Centro de Entrenamiento Rey Pelé) este jueves 28 de marzo tras disputar los amistosos de la selección peruana ante Paraguay y El Salvador en los Estados Unidos. Sin embargo, no hubo ninguna pista de 'Aladino' en la sede del 'Peixe'. Ante este situación, el presidente del club brasileño, José Carlos Peres, justificó la ausencia del peruano dando a entender que trabajará por la tarde.

"Participó de la selección peruana, hizo gol (frente a Paraguay), le fue bien. Jorge Sampaoli (DT del Santos) sabe como lo puede aprovechar. No se retrasó, se presentó de acuerdo con la disponibilidad de avión y acceso a Brasil", aclaró José Carlos Peres en defensa de Christian Cueva.

Asimismo, el jefe del Santos aseguró que Christian Cueva siempre notifica con anticipación cualquier inconveniente. Además, lo catalogó de ser una "gran estrella" y que, por este motivo, suele ser "la presa favorita" de los críticos.

"Él (Christian Cueva) nos avisa siempre, no es indisciplina como algunos quieren pintar. No hace nada que no se haya conversado con la dirección del Santos. Esto siempre va a causar problema, pero como Cueva es una gran estrella, siempre será el blanco de los medios de comunicación", añadió.

El domingo, Christian Cueva debería entrar en el once titular del Santos para el derbi frente al Corinthians, que se jugará por la ida de las semifinales del Campeonato Paulista.