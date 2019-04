Boca Juniors vs Atlético Paranaense EN VIVO: Partido por la Copa Libertadores

Boca Juniors y Atlético Paranaense se enfrentarán este martes 2 de abril a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la Jornada 3 del Grupo G de la Copa Libertadores 2019. El partido se disputará en el Arena da Baixada y será transmitido por la señal de Fox Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante de las jugadas destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Club Boca Juniors quiere superar lo hecho en su última participación de Copa Libertadores y la única forma de hacerlo es consiguiendo el título. Bajo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro, el equipo ha conseguido buenos resultados en el inicio: igualó 0-0 con Jorge Wilstermann en la altura de Bolivia y goleó 3-0 a Tolima en La Bombonera. Resultados que lo colocan líder de su zona.

Sin embargo, los ‘Xeneizes’ tendrán una baja importante ofensiva en este partido de visita, pues Ramón Wanchope Ábila sufrió de un desgarro en la Superliga Argentina. Si bien su ausencia será notoria, Boca Juniors cuenta con Darío Benedetto y Mauro Zárate como variantes en el ataque. El plan es conseguir la quinta victoria al hilo y seguir en lo más alto del grupo.

En tanto, el Atlético Paranaense quiere volver a coronarse a nivel internacional. La temporada pasada lograron quedarse con el título de la Copa Sudamericana y el hambre de gloria por obtener la Libertadores es creciente. A diferencia de su rival de turno, el equipo brasileño no ha logrado sumar puntos de visita, pero en su condición de local mostró un gran nivel futbolístico.

Paranaense perdió 1-0 en su debut ante Tolima, pero luego se recuperó con la goleada 4-0 sobre el Wilstermann. El entrenador Tiago Nunes entiende que el partido ante Boca Juniors es directo y ganar en casa es crucial para seguir a la expectativa por avanzar a la siguiente etapa del torneo. No existe un antecedente con enfrentamientos previos, pero el equipo brasileño es ligeramente favorito.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BOCA JUNIORS vs ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO ONLINE

XI Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Nahitan Nández, Emanuel Reynoso, Sebástian Villa (Emanuel Reynoso); Mauro Zárate y Darío Benedetto.

XI Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Leo Pereira, Renán Lodi; Lucho González, Bruno Guimaraes, Tomás Andrade, Nikão; Rony y Marco Ruben. DT. Tiago Nunes.

HORARIOS DEL BOCA JUNIORS vs ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 a.m. (día siguiente)

BOCA JUNIORS vs ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido ?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs Atlético Paranaense, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.