Javier Arce, DT de Binacional: “Confiamos en sacar un resultado positivo ante Independiente”

La temporada de Binacional es muy positiva, pues se encuentran en lo más alto del torneo local, con un buen estilo de juego impuesto desde la llegada del entrenador Javier Arce. No obstante, ahora el ‘Poderoso del Sur’ tendrá una difícil prueba en la Copa Sudamericana, torneo en el que hará su debut oficial ante nada menos que el complicado Independiente, en Argentina.

A pesar del complicado encuentro, el experimentado entrenador confía en traer un resultado de esta visita al Estadio Libertadores de América que los deje con posibilidades de avanzar a la siguiente etapa del torneo internacional. “Estamos motivados no solo por el triunfo ante Universitario, sino por todo lo que estamos haciendo en la Liga 1. Estamos muy bien y comprometidos”, explicó Javier Arce.

El nivel mostrado de forma colectiva e individual por Binacional genera mucha expectativa entre sus hinchas, en especial por el rendimiento individual de Andy Polar, Aldair Rodríguez y Donald Millán. “Creemos que podemos sacar un resultado positivo en Argentina. Ayer hemos revisado el último partido que jugó Independiente, que fue ante Vélez”, añadió Javier Arce. El DT estudia a detalle.

“Acá el miedo escénico ya no existe. Tenemos que jugar bien y ser eficientes. En la cancha son once contra once y yo confío plenamente en mi equipo”, sentenció Javier Arce en entrevista para Radio Ovación. El crucial encuentro de Binacional será este miércoles 3 de abril a las 7:30 p.m. (hora peruana) y la misión será ratificar lo hecho en el torneo local.