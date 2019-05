[EN VIVO] Honduras vs Nueva Zelanda DirecTV Sports grupo C Mundial Polonia 2019

Este viernes en Arena Lublin de Polonia, Honduras vs Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports desde las 11:00 a.m. / hora peruana, por el Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias con los videos, goles y el resumen completo del partido.

La Selección Nacional de Honduras, bajo la dirección de Carlos Tábora, buscará debutar con el pie derecho en el Mundial Sub 20 ante la campeona de Oceanía. Los centreamericanos vivirán su octava cita mundialista, siendo la tercera de forma consecutiva.

¿Te atreves a pronosticar? 😏 Antes del inicio de la #U20WC 🇵🇱 Polonia 2019...



🧣 Tu selección favorita

🏆 Campeón

😱 Equipo revelación

⭐️ Balón de Oro

⚽️ Bota de Oro pic.twitter.com/wmO0pXVFhK — FIFA.com en español (@fifacom_es) 23 de mayo de 2019

Por el lado de Nueva Zelanda, los kiwis tampoco son nuevos en estos torneos. El capitán Joe Bell dijo que están listos con y con la ilusión de ganar en su debut. "Estamos todos muy ilusionados, es una gran oportunidad. El Mundial sub 20 es un gran trampolín a nivel personal para todos los jugadores. Todos somos conscientes de que es un potencial paso hacia un contrato profesional".

En la otra llave del grupo C, las selecciones de Uruguay vs Noruega sub 20 se enfrentarán ese mismo viernes desde la 1:30 p.m. hora peruana, en el Stadion Miejski Widzewa Łódź.

Honduras vs Nueva Zelanda EN VIVO: terna arbitral

Honduras vs Nueva Zelanda: Alexis Herrera. Jorge Urrego, Tulio Moreno (VEN), Joel Alarcon (PER)

VAR: Julio Bascuñan (CHI), Jesus Valenzuela (VEN)

Honduras vs Nueva Zelanda EN VIVO: horarios y canales por le Mundial Sub 20

Perú: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

México: 11:00 a.m. | DirecTV, Televisa y Univisión Deportes

Colombia: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 6:00 p.m. | DirecTV Sports

Sede: Arena Lublin, Lublin, Polonia

Hora: 6:30 pm de Polonia / Perú 11:0 a.m. / 12:30 pm ET en Estados Unidos

Canal: TVC en Honduras. TDN en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Honduras vs Nueva Zelanda EN VIVO: pronósticos y/o apuestas del partido por el Mundial Sub 20

Según los pronósticos de la casa de apuestas Betsson para este partido del Mundial Sub-20 Polonia 2019, un triunfo de Honduras está pagando 2.30, el empate 3.10 y una victoria de la selección de Nueva Zelanda paga hasta 2.60.

¿Dónde seguir EN VIVO el Honduras vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

Si quieres seguir el Honduras vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 Gratis por Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.