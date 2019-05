Jürgen Klopp sobre los rumores que lo vinculan a la Juventus: "la Serie A es una liga que me gusta"

A pocos días de jugarse la gran final de la Champions League, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se dio un tiempo para aclarar los rumores que lo acercan como un probable candidato al banquillo de la Juventus.

El entrenador alemán fue claro y contundente al asegurar que, si bien la liga italiana le parece muy atractiva, un posible acercamiento con la 'Vieja' es totalmente falso y que no se acerca para nada a la verdad.

"Claro que es una liga que me gusta (la Serie A), es realmente emocionante, pero todos estos rumores que escucho sobre Juventus son bobos (...) No hay nada de verdad en ello. No me voy a ir de Liverpool", señaló Klopp en conferencia de prensa.

Cabe destacar que al igual que la 'Juve', según medios internacionales, Barcelona está también tras los paso del técnico finalista de la Liga de Campeones, aunque por ahora, según el propio estratega, todo no pasa de ser solo rumores.