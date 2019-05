James Rodríguez quiere reencontrarse con Ancelotti en Italia

James Rodríguez volverá a ser protagonista en el mercado de fichajes europeo. Real Madrid no lo tomará en cuenta para su nuevo proyecto y lo quieren vender a Inglaterra, aunque el colombiano prefiere irse a Italia.

Los “merengues” quieren hacer caja con el zurdo —vale US$ 65 millones— y saben que los dólares se encuentran en la Premier League, donde clubes como Manchester United y Arsenal harían un gran esfuerzo por el “10”. Sin embargo, al ex Bayern Múnich no le atrae el balompié inglés y considera que mejor le iría en la Serie A.

Allí, el Napoli es el más interesado en su fichaje por pedido expreso de Carlo Ancelotti. El DT lo llevó al Madrid en 2014, donde registró sus mejores números (17 goles y 18 asistencias) y luego lo jaló a Alemania.

James Rodríguez aceptaría ponerse nuevamente bajo las órdenes de “Carleto” y enfrentarse a su amigo y excompañero en España, Cristiano Ronaldo.

EL DATO

James Rodríguez no convenció al Bayern Múnich y deberá regresar, de momento, al Real Madrid.