Vinícius Júnior sería el reemplazante de Neymar para la Copa América Brasil 2019

Vinícius Junior asoma como el principal candidato para reemplazar a Neymar en la selección brasileña. Tite está obligado a realizar una variante en su lista para la Copa América y el jugador del Real Madrid parte con ventaja sobre los jugadores Lucas Moura y Willian.

Quizás no era la forma ideal de participar en el torneo de selecciones, pero Vinícius siente que puede ser la gran oportunidad de su corta carrera para demostrar que también puede entrar al grupo de confianza del técnico.

"Ésta es la lista más difícil que haya tenido que hacer en mi vida", dijo Tite tras anunciar el equipo para el certamen que arrancará el próximo 14 de junio. "No pude dormir. Mi esposa trató de ayudar, pero no pudo. Yo tomé esas decisiones, pero cualquiera de los otros a quienes no escogí hubiera estado bien", agregó el DT cuando anunció la nómina para la Copa América.

Si hay un jugador que cuenta con el respaldo de la prensa brasileña y de los fanáticos del "Scratch", ese es Vinícius Júnior. El atacante de 18 años formado en Flamengo viene de realizar una aceptable temporada con el Real Madrid, jugando 31 partidos, anotando tres goles y dando 12 asistencias.

En el mes de febrero, Tite ya había convocado a Vinícius para los partidos amistosos contra Panamá y República Checa, pero una lesión en el tobillo lo privó de participar.

Vinícius compite por un lugar en la Copa América con Lucas Moura (finalista de la Champions League con el Tottenham), Willian (ganador de la Europa League con el Chelsea) y Douglas Costa (compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus), quienes podrían ganarle el lugar por experiencia e ingresar a la nómina a último momento.