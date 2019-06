Özil y la increíble razón por la cual no puede salir del Arsenal

Mesut Özil aterrizó en Londres a mediados de 2013 con el cartel de figura, tras brillar con el Real Madrid. El alemán llegó en silencio pero con el pasar de las temporadas se ganó un nombre en el Emirates Stadium, su casa desde hace 6 años.

'Mago de Oz' se convirtió en un referente en los 'Gunners' y en poco tiempo se ganó un puesto. Era idolatrado por la afición, esa misma que pide su salida. Es que el alemán tuvo una irregular temporada y la directiva no está contento con su rendimiento. Pero no pueden hacer (venderlo) nada, pues Özil no quiere salir.

La última renovación de Mesut Özil se dio el 1 de febrero de 2018, con la finalidad de retenerlo ante la arremetida de clubes de la Liga Santander y la Premier League.

Sin embargo, la directiva hizo mal en aumentarle su salario y convertirlo en uno de los mejores pagados del plantel. El alemán percibe actualmente 24 millones de dólares anuales.

Ello hace casi imposible que pueda llegar alguna oferta realista al Arsenal, pues pocos clubes pueden pagar dicho salario a un jugador.

Es preciso mencionar que hubo un par de clubes turcos que estuvieron interesados en los servicios de Ozil, pero no llegaron a buen puerto.

EL DATO:

Mesut jugó 4 temporadas en el Real Madrid antes de aterrizar en Londres.