Lionel Messi se queja del estado de la cancha por derrota ante Colombia [VIDEO]

Lionel Messi, muy triste, asumió la responsabilidad de la derrota de Argentina en su debut ante Colombia por el grupo B de la Copa América. El capitán de la Albiceleste afirmó que la plantilla debe rescatar los aspectos positivos del partido y garantizó que "quedan muchas 'chances' de clasificar" a los cuartos de final.

"Hay que sacar lo positivo. Y levantar la cabeza. Falta un montón. Pasó un primer tiempo en el que les dejamos un pocos más la pelota y estuvimos cómodos, pero no aprovechamos los espacios. Nadie te regala nada y eso quedó claro en este partido. Y más allá de la cancha que no estaba bien, no hay que poner excusas. Nos va a llevar un tiempito asimilar esta derrota y aceptarla", declaró Lionel Messi tras el encuentro jugado en el estadio Arena Fonte Nova, de la ciudad nororiental brasileña de Salvador.

"En el segundo nos golpearon en el mejor momento en el que estábamos jugando. Teníamos más la pelota. Estábamos manejando el partido. Pero justo en ese momento llegaron los goles de ellos. Y nos complicamos". agregó Lionel Messi al analizar la caída por 0-2 ante Colombia en la primera jornada del Grupo B, que completan Paraguay y Catar.

El astro del Barcelona lamentó que los dos goles de la selección colombiana, a los 70 y 86 minutos, se hayan producido en momentos en que, a su juicio, "mejor jugaba" la selección de Argentina.

"Tenemos que pensar en levantarnos rápido. Aún quedan muchas 'chances' de clasificar", expresó.

Para Messi, la plantilla que orienta Lionel Scaloni debe "levantar la cabeza y seguir adelante".

Paraguay, que se medirá con Catar este domingo en el cierre de la primera fecha del Grupo B, que ahora lidera Colombia, será el segundo escollo de la Albiceleste, este 19 de junio en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.