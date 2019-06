Mendy al Real Madrid: De usar silla de ruedas a ser el nuevo fichaje del ‘club blanco’

La llegada de Ferland Mendy al Real Madrid como el nuevo fichaje esconde una gran historia detrás, puesto que el jugador tuvo que superar muchas dificultades para poder seguir sus sueños y llegar a ser un jugador de fútbol profesional.

El lateral francés fue sometido a una operación muy complicada a las 14 años, donde lo intervinieron de la cadera y terminó postrado en una silla de ruedas sin poder caminar por seis meses, así mismo fue como lo relató Mandy.

Cuando recién iniciaba su proceso de formación como futbolista en las categorías inferiores del PSG, sufrió una artritis muy severa que lo obligó a dejar el fútbol para poder iniciar asi su recuperación.

Los médicos no eran muy positivos y muchos le dijeron que no podría volver a jugar al fútbol nunca más, pero él no se rindió y tras una dolorosa recuperación de muchos meses donde aprendió a caminar de nuevo, y pudo recuperar la movilidad de sus extremidades inferiores.

Con el tiempo volvió a jugar al fútbol, su calidad y talento lo llevaron a destacar del montón, posteriormente hizo su debut en él Le Havre equipo que milita en la segunda división de la Ligue 1, luego siguió escalando y firmó por el Olympique de Lyon, para finalmente llegar al Real Madrid.

Sin duda una historia llena de coraje y superación de la cual es protagonista Ferlnad Mendy, de 24 años por el cual el equipo español pagó 45 millones de euros., más 5 en variables, por tenerlo en sus filas.

DATO

Mendy es el quinto fichaje del Real Madrid para la siguiente temporada.