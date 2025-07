Christian Cueva dio importante noticia tras sufrir una lesión en pleno partido: "Difícil..."

Christian Cueva es nuevamente sensación en el país ecuatoriano, pero ahora ya no por sus jugadas, sino por la lesión que no le permitió seguir en el encuentro entre Emelec vs Miguel Iturralde por la Copa Ecuador. Tras acabar el encuentro, los periodistas lo entrevistaron y el peruano dio un fuerte detalle de su tirón.

Antes de hablar de la gravedad de su lesión, Cueva mencionó al rival de turno en los treintaidosavos de la Copa Ecuador, Miguel Iturralde, dándole un fuerte calificativo por ser un gran contrincante que casi los deja fuera del certamen.

"Difícil como todos los partidos, los rivales cuando juegan con Emelec saben la importancia de lo que representa. Gracias a Dios, empatamos el partido y hay cosas que debemos corregir. Tampoco era fácil darlo vuelta", dijo.

Luego explicó lo que hará y cómo se siente físicamente tras sufrir este tirón en el segundo tiempo del partido, luego de recibir un buen pase de su compañero Jackson Rodríguez.

"Vamos a hacernos unos exámenes, sentí un tirón y veremos cómo me siento mañana", concluyó con el fin de poder llegar al próximo duelo contra Libertad FC en la Liga Pro Serie A.

Video: Manuela Salazar

Cabe destacar que en los próximos días, Emelec dará a conocer la gravedad de la lesión de Christian Cueva y por cuánto tiempo será baja para disputar la liga ecuatoriana o la copa local.

DT de Emelec sobre la lesión de Cueva

Guillermo Duró no evitó hablar sobre la lesión de Christian Cueva tras acabar el partido. Entre sus palabras, dejó en claro que el jugador ya estaba tocado antes del encuentro y que por esa razón usó un equipo variado. Por el momento, esperará los exámenes para ver la gravedad de la lesión.

"Lo de Christian venía arrastrando, pero estaba bien. Volvió a sentir lo mismo que sintió contra Manta. Por eso hicimos un equipo mixto de entrada para cuidar a los jugadores. Lamentablemente, tuvimos que arriesgar en el segundo tiempo. Trabajamos en lo táctico y veremos cómo están ahora para el próximo partido", mencionó.