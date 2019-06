Cristiano Ronaldo llamó a Matthijs de Ligt y lo invitó a la Juventus

Matthijs de Ligt es uno de las promesas del Ajax, con sus tan solo 19 años y su buen desempeño en las canchas ha despertado el interés de clubes como el Barcelona, PSG, Juventus, entre otros, que quieren contar con el jugador para las siguientes temporadas.

Luego de que el ‘Barca’ desistiera del central holandés, porque consideran que tiene una actitud muy arrogante y poco humilde, agregado a sus aspiraciones salariales son muy surrealistas para un jugador que no anota goles y considerando su experiencia internacional.

Su destino podría estar más cerca a la Juventus de Turín, así informa la prensa italiana, ya que Cristiano Ronaldo se habría comunicado con el futbolista para hacerle una invitación formal y que se una al equipo, gesto que influiría mucho en la decisión De Light.

El hecho habría tenido lugar luego de la final de la Liga de Naciones, en donde Portugal se coronó campeón por la mínima, luego de vencer a Países Bajos en la final, posterior a ello Cristiano habría llamado personalmente al holandés para que se una al equipo de Maurizzio Sarri y sea su nuevo compañero la próxima campaña.

“Me hablado con Ronaldo y él me pidió que fuera a Turín. Al principio no me di cuenta, pero luego entendí, me sorprendió y se rió, pero no dijo nada más. Las especulaciones no son algo que me preocupe” explicó Matthijs de Ligt.

Actualmente el capitán del Ajax se encuentra de vacaciones y no se muestra preocupado por su futuro, puesto que las ofertas no le dejan de llegar y así como el mismo lo anunció tomará la decisión sobre donde continuar su carrera al termino de ellas.

DATO

Matthijs de Ligt esta volorizado actualmente en 75 millones de euros.