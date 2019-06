¿Se cae la operación? FC Barcelona no pagará 120 millones por Antoine Griezmann

La transferencia de Antoine Griezmann al FC Barcelona es una novela de nunca acabar. Sucede que los directivos de la institución 'culé', han notificado a sus pares del Atlético de Madrid que no pagarán más de 120 millones de euros (136.67 millones de dólares) por el pase del extremo francés.

Sucede que en primera instancia, la cláusula de rescisión que le había colocado Atlético de Madrid a Antoine Griezmann era de 200 millones de euros (227.79 millones de dólares), pero un término en el contrato firmado entre el 'galo' y el cuadro 'colchonero', refiere que a partir del 1 de julio esta cifra descendería considerablemente hasta los 120.

Según el medio francés L'Equipé, dirigentes del Barcelona y Atlético de Madrid se reunieron la semana pasada para acordar el traspaso del campeón del Mundo en Rusia 2018, sin embargo, esta información ha sido desmentida por un medio español.

Mundo Deportivo refiere que Barcelona ha desmentido totalmente las afirmaciones del citado medio de comunicación y, a su vez, también negaron el presunto acuerdo al que habrían llegado por Antoine Griezman.

Se especula que la cifra final por la que los 'azulgranas' asegurarán al 'Principito' será de 126 millones de euros, es decir, un poco más de lo estipulado, inicialmente, en la cláusula firmada con Atlético de Madrid, pero en FC Barcelona han dicho no.

Los directivos no quieren que Antoine Griezmann arribe al Camp Nou por no más de 120 millones y así se lo han hecho saber a los directivos de Atlético de Madrid. ¿Se caerá la operación? Muy díficil que no, solo que en esta ocasión, los que saldrán 'perdiendo' serán los del Wanda Metropolitano.

Se estima que Griezmann sea oficializado el próximo 10 de julio. Previamente, Barcelona presentará a Frenkie de Jong (21 años) procedente del Ajax, y el portero brasileño Neto (29 años), quien llega del Valencia.