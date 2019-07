Argentina vs Brasil [ONLINE] Horarios, links y canales de Buenos Aires

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ya sabe lo que es perder contra la Brasil de Tite. Fue en un amistoso disputado en Arabia Saudita en octubre del 2018 que se decidió con un cabezazo del defensor central Joao Miranda en el tiempo de descuento. Para esta nueva batalla, el técnico podría repetir once por primera vez desde que sentó en el banquillo de la Albiceleste.

Y es que en la Era Scaloni, Argentina ha cambio de alineación en trece partidos y hoy, contra Brasil, podría romper esa racha, tras la buena imagen mostrada ante la Venezuela en los cuartos de final de la Copa América 2019.

Sería además la primera vez que Argentina no utilice variantes en los últimos 40 encuentros. La última vez que sucedió fue en la Copa América Centenario, en 2016, con Gerardo 'El Tata' Martino al frente.

Sin embargo, la gran incógnita que sobrevuela la concentración de Argentina es saber si Lionel Scaloni mantendrá el tridente ofensivo formado por Lautaro Martínez, Lionel Messi y Sergio Agüero frente a Brasil, o dará salida a este último para reforzar el centro del campo con Ángel Di María.

Por ahora, esta sería la formación de Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez o Ángel Di María.

Lionel Messi carga una mochila muy pesada en Argentina. Sus números no son para nada comparables con lo que ofreció en Barcelona en la última temporada. Pero, está cerca de meterse a una final y lograr lo que Maradona (Argentina) y Pelé (Brasil) jamás consiguieron en su carrera deportiva: ganar la Copa América.

En la presente Copa América 2019, Lionel Messi intentó 155 pases con una efectividad del 79%. En el debut frente a Colombia, logró un 77%; ante Paraguay, bajo a 64%; frente a Qatar se elevó a 83%; se lo notó más efectivo contra Venezuela: 87,5%. Completó 29 gambetas ante 58 intentos sobre defensores.

Así llega Brasil al partido contra Argentina

Brasil, en mostrar su cara A, la del rodillo que no da opción al rival como ante Perú (5-0), y evitar su lado más oscuro visto contra Venezuela (0-0) y Paraguay (0-0), el de un equipo bloqueado por los nervios cuando el cronómetro corre en su contra a vísperas del superclasico ante Argentina.

Además, Brasil debe enfrentar otro trauma previo al partido por la Copa América: el 'Mineirazo'. Nadie olvida el humillante 7-1 contra Alemania en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Ganar a Argentina en la escena del crimen podría poner un parche a esa histórica afronta.

No obstante, para Argentina también es un mal trago jugar en el Mineirao contra Brasil. El balance habla por sí solo: cuatro derrotas y un empate.

El más reciente precedente para Argentina ocurrió en el año 2016, un 3-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 con goles de Philippe Coutinho, Neymar -hoy gran baja por lesión en Brasil- y Paulinho.

Los últimos cruces entre ambas selecciones en Copa América tampoco sonríen a Argentina. Perdieron las dos finales de las ediciones de Perú 2004 y Venezuela 2007, y cayeron en los cuartos de Uruguay 1995 y Paraguay 1999. Antes que Chile, el juego de Brasil dominó al de la Albiceleste.

Esos son los números, pero al técnico de Brasil, Tite, ahora le preocupa más la ristra de jugadores 'tocados' que se acumulan en la enfermería.

El lateral izquierdo Filipe Luis, de Brasil, titular indiscutible en esta Copa América, se entrenó ayer a medio gas y es seria duda por unas molestias en el muslo derecho. Su sustituto sería Alex Sandro.

El centrocampista Fernandinho continúa con esos dolores en la rodilla derecha y está casi descartado, mientras que el delantero Richarlison consiguió reintegrarse a la concentración tras superar un cuadro de paperas, pero está falto de ritmo.

De esa manera, la formación de Brasil para la semifinal de la Copa América contra Argentina sería: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino. ¿Podrán frenar a Lionel Messi?

Hora de Buenos Aires y hora de Brasil ver hoy partido Argentina vs Brasil

Perú: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Francia: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Alemania: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Portugal: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Holanda: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Inglaterra: 12.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Brasil hora peruana

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y DIRECTV Sports Argentina.

Perú: DIRECTV Play Deportes, América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú.

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play y GloboEsporte.com.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Chile: DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes, CDF HD y Canal 13.

Colombia: Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play y DIRECTV Play Deportes.

República Dominicana: SportsMax, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol, Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador y Sky HD.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD, Chapin TV y TeleOnce Guatemala.

Haiti: SportsMax App, SportsMax y Tele Haiti.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, UnivisionTDN y Sky HD.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: TVMax 9, Sky HD y RPC Canal 4.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay y RPC.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, DIRECTV Sports Uruguay y TCC.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, TVes y Venevision.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Brasil | Canales

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Brasil | Canales

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

A qué hora juega Argentina y Brasil EN VIVO | TV Pública y Globo TV

Argentina y Brasil se enfrentarán a partir de las 9.30 (hora de Buenos Aires) y 7.30 p.m. (hora de Lima) por las semifinales de la Copa América 2019.

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Argentina vs Venezuela.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Argentina vs Brasil | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Brasil | Canales

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Dónde ver Canal 7 gratis de TV Pública EN VIVO Argentina vs Brasil | Canales

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Cómo ver Canal 13 y TVN EN VIVO | Argentina vs Brasil | Canales TV

DirecTV: Canal 149 (SD) y Canal 1149 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

TuVes HD: Canal 55.

Entel TV HD: Canal 64 (HD).

VTR: Canal 19 (Santiago), Canal 9 (Arica) y Canal 10 (Antofagasta).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

CMET: Canal 19.

Coltrahue Digital: Canal 14.1 (HD).

TV RED: Canal 23.

Mundo Pacífico: Canal 14 (SD) y Canal 514 (HD).

Cableunión: Canal 20.

Cable Color: Canal 24 (Ovalle).

Inet TV: Canal 14 (Castro).

Fibra Norte: Canal 14.3 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 19 y Canal 25.

Dónde ver Canal 13 de Teletrece EN VIVO | Argentina vs Brasil | Canales TV

DirecTV: Canal 152 (SD) y Canal 1152 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TuVes HD: Canal 58 (HD).

Entel TV HD: Canal 67 (HD).

VTR: Canal 22 (Santiago), Canal 12 (Arica), Canal 13 (Antofagasta), Canal 13 (Copiapó) y Canal 13 (La Serena).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TV RED: Canal 25 (Punta Arenas).

CMET: Canal 22.

Cableunion: Canal 24 (La Pintana, La Granja, San Ramón)

Coltrahue Digital: Canal 15.2.

Mundo Pacífico: Canal 17.

Cable Mágico Estelar: Canal 2/Canal 9.

Cable de la Costa: Canal 8 (SD) y Canal 213 (HD).

Fibra Norte: 16.2 (HD) (Diego de Almagro)

Inet TV: Canal 7 (Castro (Chile)).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 22 (SD), Canal 28 (SD) y Canal 813 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Apuestas y pronósticos Argentina vs Brasil EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Bet365

Argentina: 4.60

Empate: 3.60

Brasil: 1.83

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 4.75

Empate: 3.50

Brasil: 1.85

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 4.55

Empate: 3.50

Brasil: 1.90

Casa de apuestas: Apuesta Total

Argentina: 4.58

Empate: 3.45

Brasil: 1.90

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 4.60

Empate: 3.40

Brasil: 1.83

Casa de apuestas: bwin

Argentina: 4.75

Empate: 3.4

Brasil: 1.83

Qué países clasificaron a la semifinal de la Copa América 2019 EN VIVO

Argentina (eliminó a Venezuela), Brasil (eliminó a Paraguay), Chile (eliminó a Colombia) y Perú (eliminó a Uruguay).

Semifinal Copa América Argentina vs Brasil | Link streaming

Partido Argentina vs. Brasil

Día: martes 2 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Buenos Aires) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Perú vs Chile

Día: miércoles 3 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Santiago y Buenos Aires) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Historial Argentina vs. Brasil por Copa América | Estadísticas del Clásico Sudamericano

En 31 partidos disputados en la historia de la Copa América, Argentina venció en 31 oportunidades, mientras que Brasil solo 9 ocasiones. Hay ocho empates enrte ambos.

Copa América 2007 - 15/07/2007: Brasil 3-0 Argentina

Copa América 2004 - 26/07/2004: Argentina 2(2)-2(4) Brasil

Copa América 1999 - 11/07/1999: Brasil 2-1 Argentina

Copa América 1995 - 17/07/1995: Brasil 2(4)-2(2) Argentina

Copa América 1993 - 27/06/1993: Argentina 1(6)-1(5) Brasil

Copa América 1991 - 17/07/1991: Argentina 3-2 Brasil

Copa América 1989 - 12/07/1989: Brasil 2-0 Argentina

Copa América 1983 - 24/08/1983: Argentina 1-0 Brasil

Copa América 1983 - 14/00/1983: Brasil 0-0 Argentina

Copa América 1979 - 23/08/1979: Argentina 2-2 Brasil

Copa América 1979 - 02/08/1979: Brasil 2-1 Argentina

Copa América 1975 - 16/08/1975: Argentina 0-1 Brasil

Copa América 1975 - 06/08/1975: Brasil 2-1 Argentina

Alineaciones y Formaciones Argentina vs Brasil EN VIVO Copa América

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero (o Ángel Di María).

Entrenador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano, auxiliado por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Mineirao, en la ciudad de Belo Horizonte.