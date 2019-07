Argentina vs Brasil [TyC Sports en vivo] Once confirmado en directo

Argentina vs Brasil (9.30 pm. hora de Buenos Aires) vía TyC Sports, América TV y TV Pública EN VIVO por los Partidos de hoy Copa América | A partir de las 7.30 p.m. (hora de Lima), 9.30 p.m. (hora de Buenos Aires) y 10.30 p.m. (hora de Brasilia) desde el Estadio Mineirao, de Belo Horizonte, por las semifinal de la Copa América 2019. Sigue todas las incidencias EN DIRECTO vía LIVE STREAMING con los canales, horarios, alineaciones, apuestas y todos los videos en el minuto a minuto por Libero.pe. En Chile va por TVN y en Paraguay por Tigo Sports.

Aquí todos los detalles previos al partido entre Argentina y Brasil.

1' El partido inicia a las 9.30 p.m. (hora de Buenos Aires) y 7.30 p.m. (hora de Lima)

- Hinchas de Argentina comienza a llegar al Estadio Mineirao.

Argentina: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Coutinho; Gabriel Jesus, Everton y Firmino.

Entrenador: Tite.

- Argentina y Brasil disputaron entre 1914 y 1976 un torneo amistoso intermitente denominado 'Copa Roca', instituida por el expresidente argentino Julio Argentino Roca (1843-1914), quien falleció apenas tres meses después de su primera edición, ganada por Brasil con resultado de 1-0.

- Pelé debutó y marcó a los 32 minutos de juego, pero su concurso no fue suficiente para doblegar a una 'Albiceleste' que contó con los goles de Ángel Labruna y Miguel Juárez.

- Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, debutó precisamente en en un Brasil-Argentina de una Copa Roca. Fue el 7 de julio de 1957 en el Maracaná de Río de Janeiro y quien luego fue bautizado como 'O Rei' contaba por entonces apenas 16 años, ocho meses y siete días.

- La 'Albiceleste' que venía de caer 2-1 con Italia, tenía el partido perdido por los goles brasileños de Zico, Serginho y Junior cuando Maradona le sacudió una tremenda patada al brasileño Batista en una disputa de balón que supuso su única expulsión en un Mundial, del que ambas quedaron eliminadas en esa fase.

- Entre los cuatro enfrentamientos entre Brasil y Argentina en los Mundiales, uno de ellos tuvo lugar en el Mundial de España 1982, en el que Argentina, vigente campeona cuatro años antes en la edición de su país, vivió la expulsión de su gran ídolo, el 'Pelusa' Diego Armando Maradona, en el final de un partido que perdieron 1-3.

- Mira la transmisión por V Pública EN VIVO en directo por YouTube para toda Argentina.

- Con gol de Claudio "El Piojo" López, Argentina derrotó 1-0 a la Brasil de Romario y Ronaldo en una amistoso disputado en el Estadio Maracaná el 29 de abril de 1998.

Repasa todos los goles de Lionel Messi a la selección de Brasil.

Según la FIFA, Argentina y Brasil han disputado un total de 105 partidos oficial: Brasil ganó 41, Argentina 38 y empataron en 26 ocasiones. En lo que respecta a la Copa América, la Albiceleste suma 15 triunfos, el Scratch 9 y hay 11 empates.

- Se dice que el fisioterapeuta argentino Miguel di Lorenzo fue a atender a un jugador durante ese partido y ofreció bidones de agua a sus jugadores, también entre ellos al lateral brasileño Branco, que tras beber se sintió mareado. Posteriormente el defensa brasileño denunció que podrían haberle echado alguna sustancia al agua e incluso Maradona llegó a bromear sobre ello, pero el técnico Carlos Alberto Bilardo lo negó.

- En los octavos de final del Mundial de Italia 1990, Brasil y Argentina se encontraron en octavos de final, en un partido decantado para los intereses argentinos por parte del delantero Claudio Cannigia (1-0), pero que tuvo resonancias posteriores por el episodio del 'Agua Bendita'.

- El cántico, una tonada habitualmente utilizada en las gradas argentinas que bebe de la melodía de la canción 'Bad Moon Rising' del grupo Creedence Clearwater Revival, hizo fortuna en el Mundial de Brasil 2014 cuando la anfitriona quedó eliminada en semifinales por el infausto 1-7 que le endosó Alemania, precisamente en Belo Horizonte, y Argentina avanzó a la final, en la que cayó ante los teutones. "Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá", comienza el cántico tantas veces repetido y que ya han recuperado los argentinos durante esta Copa América.

- Aunque el estadio de Belo Horizonte es sobre todo recordado por el 1-7 de Alemania a Brasil en las semifinales del Mundial 2014, el 'Mineirazo' como fue denominado haciendo analogía con el 'Maracanazo' de Uruguay a la 'Canarinha' en el Mundial de 1950, tampoco Argentina tiene buenos recuerdos de este estadio.

- La final de la Copa América.2019 se jugará este próximo domingo 7 de julio a las 5.00 p.m. (hora peruana) y 7.00 p.m. (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil, Argentina, Chile y Perú podrían llegar a esta etapa definitiva.

Lautaro Martínez (Argentina): 2 goles

Koji Miyoshi (Japón): 2 goles

Everton (Brasil): 2 goles

Philippe Coutinho (Brasil): 2 goles

Alexis Sánchez (Chile): 2 goles

Eduardo Vargas (Chile): 2 goles

Duván Zapata (Colombia): 2 goles

Edinson Cavani (Uruguay): 2 goles

Luis Suárez (Uruguay): 2 goles

Darwin Machis (Venezuela): 2 goles

El ecuatoriano Roddy Zambrano será el árbitro principal del encuentro del próximo martes entre Argentina y Brasil y sus asistentes serán Christian Lescano y Byron Romero. Para el VAR fueron designados los uruguayos Leodán González y Nicolás Tarán, además del venezolano Jesús Valenzuela.

- Brasil culminó como líder del grupo A por encima de Venezuela, Perú y Bolivia. En su primer partido goleó por 4-0 a La Verde; luego empató sin goles frente a la Vinotinto; y, finalmente, goleó por 5-0 a la Blanquirroja. Ya en cuartos de final tuvo que ir hasta la ruleta de los penales para superar (4-3) a Paraguay en un reñido partido.

- Brasil 0-0 (4-3) Paraguay

- Brasil 5-0 Perú

- Brasil 0-0 Venezuela

- Brasil 4-0 Bolivia

Argentina terminó en el segundo lugar del grupo B siendo superado por Colombia pero por encima de Paraguay y Qatar. En su primer partido cayó por 2-0 ante los cafeteros, después igualó 2-2 frente la Albirroja y venció por 2-0 a Qatar. La Albiceleste pudo derrotar a Venezuela por 2-0 en la ronda de cuartos de final de la Copa América.

- Argentina 2-0 Venezuela.

- Argentina 2-0 Qatar

- Argentina 1-1 Paraguay

- Argentina 0-2 Colombia

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Argentina vs. Brasil!

El duelo entre Argentina vs Brasil será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en el servicio de pago de América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, también se verá a través de la aplicación DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y TVN EN VIVO tendrá la cobertura especial para el Argentina vs. Brasil. En Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Brasil por Globo TV, SportTV y GloboEsporte.com.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, declaró en la previa al partido contra Brasil "que no está de acuerdo con que en los cuartos de final de la Copa América no haya habido prórroga" y que "se pasara directamente a los lanzamientos de penalti tras los 90 minutos reglamentarios".

"No estoy de acuerdo de que en cuartos de final no haya habido prórroga", contestó el estratega de la Albiceleste luego de ser preguntado sobre qué opina respecto a que en cuartos no haya prórroga y en semifinales, como la que jugará hoy Argentina contra Brasil, vuelva a haber tiempo complementario si hay empate en los 90 minutos.

"Me parece raro que en cuartos no haya habido prórroga, me pareció raro, es evidente que en el aspecto físico la prórroga cambia mucho el juego. Por eso la FIFA va buscando opciones, porque los jugadores están exhaustos, muchos partidos encima...", agregó el entrenador de Argentina.

Argentina fue, precisamente, la única semifinalista que se clasificó en los 90 minutos de juego, ya que ganó 0-2 a Venezuela. El resto de semifinalistas se impusieron en los penaltis: Brasil tras empatar 0-0 ante Paraguay (4-3 en los lanzamientos de penalti), Chile tras igualar 1-1 ante Colombia (4-5) y Perú tras empatar 0-0 ante Uruguay (4-5).

Alineación o Formación de Argentina

Esta sería la formación de Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez o Ángel Di María.

Brasil listo para enfrentar a Argentina

El entrenador Tite, por su parte, afirmó que no consigue dormir ante la "muy alta" expectativa de poder disputar su primera final con Brasil, si mañana derrotan a Argentina en las semifinales de la Copa América 2019.

"Dije que tengo una expectativa muy grande, que no consigo dormir, no voy a conseguir dormir de nuevo. No disimulo, no hago el papel aquí y llego allí y hablo de otra forma con los jugadores. ¡Claro que tenemos expectativas! Soy humano", dijo en rueda de prensa, en la víspera de un nuevo superclásico de las Américas (Brasil vs Argentina).

En este sentido, dijo que ante Argentina quieren competir "fuerte", de forma "leal" y con la idea de "ser los mejores".

No obstante, indicó que "la mayor victoria" sería "dar lo mejor de sí mismos" y "saber que tienen que vencer con lealtad, sin picardía", es decir, "ganar dentro de la ley del juego", "siendo mejores" y "teniendo orgullo de lo que uno pueda producir" el orgullo de Brasil.

Brasil y Argentina se medirán este martes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un billete para la final de la Copa América, el 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.

Preguntado si puede influir en sus pupilos la humillante derrota por 1-7 en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, también en el Mineirao, Tite restó importancia a ese capítulo y recordó otros igualmente importantes.

"Perdimos en el 1-7, ganamos a Alemania en la final de 2002, perdimos en 1950 en el Maracaná... En la historia uno escoge el capítulo que quiere. Ahora tenemos un gran clásico, dos grandes equipos, pero aquí es donde más cariño del aficionado tuvimos, más que en Porto Alegre, que es mi tierra", apuntó.

Tite no quiso dar ninguna pista sobre el once titular con el que saldrá mañana y si estará o no el lateral izquierdo Filipe Luis, duda por unas molestias en el muslo derecho.

Alineación o Formación de Brasil vs Argentina partido hoy Copa América

Esta sería la formación de Brasil para la semifinal de la Copa América contra Argentina sería: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino. ¿Podrán frenar a Lionel Messi?

Hora de Buenos Aires y hora de Brasilia ver partido de hoy Copa América Argentina vs Brasil

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Brasil hora peruana

Apuestas y pronósticos Argentina vs Brasil EN VIVO Copa América 2019

La selección de Brasil parte con ventaja para ganar a Argentina y sellar el pase a la final de la Copa América, según los mercados de las principales casas de apuestas. Ambas selecciones abrirán las semifinales del torneo en el siempre sorprendente estadio Mineirao de Belo Horizonte, una final anticipada entre dos gigantes cuestionados en busca de la redención. De esta manera, el pase a la final del equipo brasileño se paga en Betfair a 1,4 euros, una cuota inferior si se compara con una eventual clasificación del combinado argentino (2,87 euros).

El resultado exacto más probable es el 1-0 favorable a Brasil (6 euros), seguido del 0-0 (7 euros), mientras que el triunfo de Argentina por 0-1 alcanza los 10 euros.

En el mercado de goleadores de Bwin, el brasileño Gabriel Jesus es el favorito para anotar un tanto a lo largo de los 90 minutos (2,5 euros). Un tanto de Lionel Messi se cotiza a 3 euros por cada uno jugado

Casa de apuestas: Bet365

Argentina: 4.60

Empate: 3.60

Brasil: 1.83

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 4.75

Empate: 3.50

Brasil: 1.85

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 4.55

Empate: 3.50

Brasil: 1.90

Casa de apuestas: Apuesta Total

Argentina: 4.58

Empate: 3.45

Brasil: 1.90

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 4.60

Empate: 3.40

Brasil: 1.83

Casa de apuestas: bwin

Argentina: 4.75

Empate: 3.4

Brasil: 1.83

Qué países clasificaron a la semifinal de la Copa América 2019 EN VIVO

Argentina (eliminó a Venezuela), Brasil (eliminó a Paraguay), Chile (eliminó a Colombia) y Perú (eliminó a Uruguay).

Partidos de Hoy Copa América Televisados en Argentina | Link Streaming

Partido Argentina vs. Brasil

Día: martes 2 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Buenos Aires) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Perú vs Chile

Día: miércoles 3 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Santiago y Buenos Aires) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Historial Argentina vs. Brasil por Copa América | Estadísticas del Clásico Sudamericano

En 31 partidos disputados en la historia de la Copa América, Argentina venció en 31 oportunidades, mientras que Brasil solo 9 ocasiones. Hay ocho empates enrte ambos.

Copa América 2007 - 15/07/2007: Brasil 3-0 Argentina

Copa América 2004 - 26/07/2004: Argentina 2(2)-2(4) Brasil

Copa América 1999 - 11/07/1999: Brasil 2-1 Argentina

Copa América 1995 - 17/07/1995: Brasil 2(4)-2(2) Argentina

Copa América 1993 - 27/06/1993: Argentina 1(6)-1(5) Brasil

Copa América 1991 - 17/07/1991: Argentina 3-2 Brasil

Copa América 1989 - 12/07/1989: Brasil 2-0 Argentina

Copa América 1983 - 24/08/1983: Argentina 1-0 Brasil

Copa América 1983 - 14/00/1983: Brasil 0-0 Argentina

Copa América 1979 - 23/08/1979: Argentina 2-2 Brasil

Copa América 1979 - 02/08/1979: Brasil 2-1 Argentina

Copa América 1975 - 16/08/1975: Argentina 0-1 Brasil

Copa América 1975 - 06/08/1975: Brasil 2-1 Argentina

Alineaciones y Formaciones Argentina vs Brasil EN VIVO Copa América

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero (o Ángel Di María).

Entrenador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano, auxiliado por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Mineirao, en la ciudad de Belo Horizonte.