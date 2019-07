¡Récord Guinness! Mario Salas, el DT más expulsado del mundo

Su equipo viene repuntando en el torneo chileno y él vuelve a ser protagonista pero no por sus buenas acciones. Mario Salas, técnico del Colo Colo y exestratega de Sporting Cristal, ha sido catalogado como el DT más expulsado del mundo.

El último domingo, el 'Cacique' goleó 3-0 a Barnechea en casa pero el 'Comandante' acabó en el vestuario antes del pitazo final. Al minuto 34, un cobro arbitral contra Colo Colo por una entrada de Carmona a Duma provoca la ira de Mario Salas, quien reclamó de forma airada desde el borde de la cancha.

Salas vio la roja y sumó la número 17 en toda su carrera: 14 en Chile, 2 en Perú y 1 como seleccionador juvenil de su país. Como jugador fue expulsado en 10 oportunidades.

Tras la nueva expulsión, el técnico habló del hecho. "Yo no digo garabatos generalmente, no trato mal a los árbitros. Pero mis reclamos son airados y eso no se puede hacer. La tarjeta se muestra de buena forma”, expresó.

"Es una situación que, más que el árbitro, la tengo que controlar yo”, fue su reflexión final. El 'Comandante' sigue siendo noticia.

Fuente: diario La Tercera