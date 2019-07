Boca vs Paranaense [Transmisión EN VIVO] Partido de hoy vía TV Fox Sports GRATIS

FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense ONLINE vía Facebook Watch Partido de hoy Copa Libertadores 2019 se juega HOY jueves 24 de julio, a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana) y 9.30 p.m. (hora argentina), en el estadio Arena de Baixada de la ciudad de Curitiba (Brasil) por los octavos de final del torneo sudamericano de la Conmebol. Sigue EN DIRECTO vía INTERNET con los canales, los horarios y las alineaciones en el minuto a minuto de Libero.pe.

En la fase de grupos, los argentinos terminaron como primeros del "G" con once puntos, dos más que los brasileños, tras la victoria en la última jornada por 2-1 en Buenos Aires. En Curitiba, el Athletico Paranaense había vencido al Boca Juniors por 3-0.

En el Boca Juniors, del técnico Gustavo Alfaro, la única duda está en el lateral derecho, Marcelo Weigandt o el exSao Paulo Julio Buffarini; mientras que para el ataque Ramón Ábila, que en Brasil defendió al Cruzeiro de Belo Horizonte, ocupará el lugar de Darío Benedetto, transferido al francés Olympique de Marsella.

Para la recta final de la Copa Libertadores y el segundo semestre, el Boca se reforzó con el mundialista Eduardo Salvio, que estaba en el portugués Benfica de Lisboa; además del venezolano Jan Hurtado, de 19 años y que proviene del Gimnasia y Esgrima de La Plata, y el creativo Alexis Mac Allister, del Brighton inglés.

Los de Boca Juniors todavía negocian en Europa los fichajes de Franco Cervi, argentino del Benfica, y del mundialista italiano Daniele De Rossi, que fue figura del Roma.

En la titular del equipo porteño deberán aparecer el zaguero paraguayo Júnior Alonso, el centrocampista uruguayo Nahitan Nández y y el punta colombiano Sebastián Villa.

El Athletico Paranaense confirmó el lunes el fichaje del lateral izquierdo Adriano, exBarcelona de España, quien estaba en el Besiktas de Turquía y venía negociando antes para su retorno a Brasil con el Sao Paulo y el Santos.

Adriano, que no estará todavía para el partido frente a los argentinos, se suma a los defensas Lucas Halter y Pedro Henrique, al también lateral Abner, al creativo Bruno Nazario y al atacante Vitinho, como refuerzos para el resto de la temporada.

Las principales bajas para esta fase de la Libertadores son las del lateral Renán Lodi, transferido al español Atlético de Madrid, y el colombiano Ánderson Plata, negociado en su país con el Deportes Tolima de Ibagué; además de los casos por dopaje de Thiago Heleno y Camacho que se deberán resolver en los próximos días.

El centrocampista Wellington está suspendido para el primer partido ante el Boca Juniors.

En la liga brasileña, el Paranaense con un equipo emergente vapuleó el sábado a domicilio, por 0-4, al CSA de Maceió, con tantos de Leo Cittadini, Madson, Thonny Anderson y del argentino Braian Romero. Con el resultado el equipo de Curitiba llegó a 16 puntos y se ubica séptimo a diez unidades del líder Palmeiras de Sao Paulo.

El goleador argentino Marco Ruben, artillero en esta edición de la Copa Libertadores con seis tantos, y su compatriota Lucho González estarán en la titular del técnico Tiago Nunes.

A nivel local, el Boca Juniors jugará en casa el 28 de julio por la Superliga Argentina ante Huracán de Buenos Aires y por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante el Almagro, el 9 de agosto.

El partido de vuelta se disputará el 31 de julio en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

A qué hora juegan Boca Juniors vs Paranaense EN VIVO por FOX Sports, SporTV y DAZN

Qué canal transmite Boca Juniors vs Paranaense por FOX Sports Premium, SporTV y DAZN

Cómo ver FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense | Canales TV

Boca Juniors vs Paranaense: FOX Sports

Boca Juniors vs Paranaense: FOX Sports Argentina

Dónde ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense | Canales TV

Partidos de hoy de la Copa Libertadores 2019 | Boca Juniors vs Paranaense

Apuestas Boca Juniors vs Paranaense EN VIVO por Copa Libertadores 2019

Qué es la Copa Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Cómo ver Facebook Watch TV EN VIVO Boca vs Paranaense | Canales TV

Facebook Watch es una plataforma interna de Facebook en la que se centralizan todos los videos que se suben dentro de la red social. Es decir, en lugar de estar buscando videos en los muros de tus contactos o páginas preferidas, ´pdrá hacerlo de manera directa y fácil para mejorar la experiencia. Para acceder a Facebook Watch sólo tienes que pulsar el icono de la pantalla con el botón de reproducción (como una televisión pequeña con el símbolo del play) que aparece en la fila superior de opciones de la aplicación, dar click y listo. Ojo tendrás que estar siguiendo la página de la Conmebol Libertadores para que te aparezca el juego de hoy.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense

Athletico Paranaense: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Leo Pereira, Marcio Azevedo; Lucho González, Bruno Guimaraes, Nikão; Marcelo Cirino, Rony y Marco Ruben.

Entrenador: Tiago Nunes.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt (o Julio Buffarini), Paolo Goltz, Júnior Alonso, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Iván Marcone, Sebastián Villa, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Abila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: el uruguayo Daniel Fedorczuk, asistido en las líneas por sus compatriotas Nicolás Tarán y Miguel Nievas. En el VAR estará el colombiano Andrés Rojas.

Estadio: Arena da Baixada, de la ciudad brasileña de Curitiba.