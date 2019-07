Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY sábado 27 de julio de 2019

Partidos de HOY sábado 27 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en encuentros referidos a, Liga Pro, Liga Águila, Brasileirao Seria A, MLS, International Champions Cup y más.

Liga Pro - Ecuador

La máxima división del fútbol ecuatoriano no se detiene y esta jornada de sábado se disputará una nueva fecha más de la Seria A de Ecuador,, entre Emelec vs Técnico . Universitario, el partido esta pactado a las 19:30 (hora peruana).

Major League Soccer – MLS

La máxima división del fútbol norteafricano, la MLS, disputará una fecha más, el seleccionado Andy Polo estará presente con su equipo el Porland Timbers que se enfrentará a Los Ángeles Galaxy de Zlatan Ibrahimović, partido programado a las 21:30 (hora peruana).

Amistosos internacionales de clubes

El partido más interesante de la jornada estará a cargo del PSG de Kylian Mbappé, que se enfrentará al Inter de Milán, en un partido donde ambas escuadras expondrán a sus máximas figuras, el encuentro se realizará a las 6:30 (hora peruana).

Serie A del Brasileirao

Internacional de Porto Alegre de Paolo Guerrero se medirá por una fecha más del Brasileirao ante el Caéra, equipo que marcha en el puesto 13 de la tabla de posiciones del torneo, el partido está programado a las 17:00 (hora peruana).

Liga Águila

La liga colombiana no se detiene y esta jornada de sábado se seguirá disputando la tercera fecha de la máxima división del fútbol cafetero entre Once Caldas, penúltimo en la tabla de posiciones, vs Cucuta, a las 18:00 (hora peruana) por el Torneo Clausura.

Campeonato de Europa Sub-19

El torneo europeo de naciones se encuentra en su recta final y este sábado se conocerá quien es la nueva campeona de Europa en la categoría Sub 19, las selecciones finalista que nos llenaran de emoción en esta jornada de sábado serán España vs. Portugal, partido pactado a las 11:30 (hora peruana).