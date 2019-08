¿Gareca debe liberar a Paolo y dejarlo jugar la Copa Brasil? Libero TV te cuenta todo lo que tiene que saber del tema [VIDEO]

Paolo Guerrero se encuentra en una disyuntiva, puesto que su club, el Inter de Porto Alegre no quiere ceder al jugador peruano para los amistosos con la selección, sin embargo, Ricardo Gareca ha viajado a Brasil para conocer la postura del ‘Depredador.

Según lo analizado en Libero TV, Paolo Guerrero tendría la última palabra para decidir si juega o no los amistosos que tendrá Perú en el mes de septiembre o priorizaría disputar la Copa de Brasil con el Inter de Porto Alegre.

El buen trabajo que realizó el capitán de la Selección Peruana en la Copa América, respaldaría al delantero si decidiera no jugar los encuentros amistosos con la selección, del mismo modo consideran que de pedir el mismo esa licencia no sería el mejor ejemplo para los jóvenes del equipo.

También se analizó los problemas contractuales que tendría la federación por la ausencia de Guerrero en los amistosos, ya que muchas veces la inclusión de las máximas estrellas del equipo es un punto que se toma muy en cuenta en los contratos.

Por otro lado, se comentó si sería buena o no la participación de Perú en el Preolímpico Sub 23, ya que los clubes muchas veces no están dispuestos a ceder s sus jugadores, ya que por no ser torneos FIFA, no están en la obligación de hacerlo.

Asimismo, se comentó sobre el respaldo que recibe Norberto Solano por parte de la Federación Peruana de Fútbol y si debería de seguir al mando de la sub 23, o es hora de pensar en otros posibles candidatos que conozca más al grupo.