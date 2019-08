¿Gareca le da ultimátum a Christian Cueva? Líbero TV analiza todos los detalles del tema [VIDEO]

En el programa de Líbero TV que se transmitió hoy mediante las redes sociales del Diario Líbero, nuestros conductores, Carlos Salinas y Gustavo Peralta, analizaron diferentes temas que suenan fuerte en el ámbito deportivo en los últimos días. Uno de los temas principales y con el cual se abrió el programa, fue la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos 2019, evento del cual fueron parte varios artistas nacionales que pusieron el grado de alegría en el Estadio Nacional, entre ellos, Gian Marco Zignago.

La realización de los Juegos Panamericanos 2019 en nuestro país, como bien lo dijo ayer el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, estos han sido los Panamericanos más exitosos de la historia: "Tuvimos los más grandes Juegos Panamericanos, en la historia de los Juegos Panamericanos", esas fueron las palabras de la cabeza del ente deportivo.

Por otro lado, una de las situaciones que más ha resaltado al final de los Juegos Panamericanos, es el ránking de medallas que consiguieron los deportistas peruanos para nuestro país, pues nos hicimos de 39 preseas (11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce), cuestión que no se había logrado antes en cuanto a preseas doradas; todo un lujo.

La infraestructura de los diferentes escenarios de los Juegos Panamericanos 2019, fue uno de los puntos más importantes que se resaltó en esta edición de Líbero TV, pues las canchas y recintos que se crearon y/o mejoraron para esta edición de los Juegos Lima 2019, debería servir para que los próximos deportistas lo usen, de esta manera poder incentivar el deporte en nuestro país y por qué no, aumentar indirectamente la sumatoria de medallas en diversos torneos.

Otro de los temas que se trataron, fue la angustia por la situación del peruano Christian Cueva, quien hasta el momento no tiene nada concreto con otro club, debido a que el Santos, su actual equipo, podría no quererlo más en sus filas, puesto que la condición física y deportiva del peruano, no encajaría dentro del club que dirige Jorge Sampaoli. Un dolor de cabeza para 'Aladino'.



De esta manera concluyó la última emisión del programa Líbero TV, con un resumen de lo último en acontecer deportivo que aqueja e importa a todos los peruanos; despidiéndonos además, de los maravillosos Juegos Panamericanos 2019, que tuvieron como sede a nuestra capital y que sirvió para poder conocer nuevos deportes y talentos dentro de Lima 2019.