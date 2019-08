Zinedine Zidane sobre el inicio de temporada: "Queremos que empiece la Liga ya"

A solo un día de retornar a la Liga Santander, el estratega del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió a las apreciaciones que tiene del equipo de cara al choque de este sábado contra el Celta de Vigo por la primera jornada del torneo español.

"Queremos que empiece la Liga ya. Pensamos en el partido de este sábado y estamos contentos por empezar ¿Lo del indulto de Carvajal? Son cosas que no controlo. Es difícil aceptar no saber si puedes contar con él, pero vamos a esperar hasta el último momento. No me parece normal", declaró 'Zizou' en conferencia de prensa.

El campeón del mundo con Francia en 1998 destacó el gran rendimiento físico de James Rodríguez, disipando los rumores de alguna fricción entre el jugador colombiano y Zidane. "James está en forma y estoy contento de tenerle en la plantilla. Cuento con todos los que tengo".

El DT merengue también habló sobre su idea de juego, la cual ha sido objeto de debate en las últimas semanas. "A mí me interesa jugar bien y ganar, las dos cosas. Ganar es la consecuencia de lo que haces en el campo. Nosotros vamos a intentar competir, haciendo las cosas en equipo. Prefiero jugar bien. El Celta tiene un buen equipo. Es esta liga, la mejor del mundo, hay muchos buenos equipos y hay que estar preparado".

Así mismo, el técnico francés puso paños fríos a la pretemporada del Real, la cual dejó mucho que desear en cuanto a resultados. "¿Pesimismo en el equipo por la pretemporada? Nada. Siempre va a haber eso, pero es lo normal. A la afición le digo que esto acaba de empezar. Nos mola todo y hay optimismo total. Queremos jugar y hacerlo bien y es lo que vamos a hacer. Se va a hacer poco a poco, empezando por Balaídos. Con los nuevos hay que estar tranquilo".

Además, Zidane se refirió al destino de Takefusa Kubo para esta campaña, ya que podría ser cedido a otro club por una temporada. "Kubo es un jugador del Real Madrid y tiene futuro. Puede pasar de todo, puede ir cedido, pero espero que se quede aquí progresando. Jugando con el Castilla, pero es el futuro del Real Madrid", señaló.