Alexis Sánchez y el importante club europeo que le ofrece una salida del Manchester United

De la ilusión a la decepción. En enero de 2018, el Manchester United se impuso a golpe de talonario al Manchester City en la carrera por el fichaje de Alexis Sánchez, pero año y medio después el chileno nunca ha llegado a ofrecer el nivel con el que maravilló en el Arsenal y hoy se encuentra muy por detrás en la consideración de Ole Gunnar Solskjaer.

Aunque el DT del Manchester United aseguró que cuenta con él, Alexis Sánchez quiere sentirse importante y desde Italia Antonio Conte le ofrece esa oportunidad en 'su' Inter de Milan.

Tras la renovación de Edin Dzeko con la Roma, el entrenador del Inter de Milan se quedó sin uno de sus jugadores deseados para el ataque y así se reactivó el interés por el delantero chileno.

Según el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, el Inter de Milan maneja a Alexis Sánchez como una de sus opciones tras el fallido fichaje de Dzeko. El chileno ya fue un jugador que quiso Conte anteriormente, precisamente cuando entrenaba a la Juventus.

¿Quiénes son las otras opciones? El español Fernando Llorente, otro viejo conocido de Antonio Conte y que hoy se encuentra en condición de jugador libre tras acabar contrato con el Tottenham. Con menos opciones parten el croata Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) y prácticamente descartado Timo Werner, que lo tiene hecho con el Bayern Múnich.

Eso sí, el Inter de Milan todavía cuenta con las opciones de Arkadiusz Milik y Paulo Dybala, cuyas posibles llegadas dependen únicamente de un posible intercambio con Nápoli y Juventus por Mauro Icardi.

Alexis Sánchez es el segundo jugador mejor pagado de la Premier League con 25 millones de euros, un sueldo inasumible para el Inter de Milan. Según medios internacionales, el club italiano apenas podría ofrecerle poco más de 5 'kilos'. El chileno tiene la última palabra. O sigue en el Manchester United o vuelve a la Serie A.

