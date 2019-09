Con Paolo Guerrero, Inter venció 3-2 a Botafogo en el Brasileirao

Internacional vs Botafogo ONLINE Paolo Guerrero ONLINE Ver Premiere FC EN VIVO por Brasileirao | El Depredador vuelve a ser titular en el Colorado que enfrenta este sábado 31 de agosto, a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) y 10.00 p.m. (hora de Brasilia), en el Estadio Beira-Río de Porto Alegre por la fecha 17 del Brasileirao 2019.

Sigue todos los detalles del partido entre Inter y Botafogo.

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

- Descuenta el Botafogo a través de Oliveira.

- Paolo Guerrero le quita la sal a Nico López

84' Sigue el partido.

83' ¡Gooool de Nico López! El uruguayo extiende la venta a 3-1 para el Inter.

79' ¡Una llegada más! Marcinho cruza el área, Alex Santana dispara y Lomba ataja el balón.

- Aquí estuvo muy cerca.

74' Patrick consigue rematar dentro del área y por poco sorprende al portero Cavalieri.

(INTxBOT) 2x1 - ⏰ 27'/2T: Patrick recolhe na entrada da área e bate forte, mas sobre o gol. Segue 2 a 1 no Gigante! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/nTjUrDOogD

71' Gilson cruza el área, João Paulo dispara desde la esquina y Lomba se salva.

68' Fantástico disparo de Nico López. Casi llega el tercero para el Inter de Porto Alegre.

65' Alex Santana patea y el balón va a la derecha de la portería.

63' Sigue el partido en directo.

62' Diego Souza descuenta para el Botafogo. Ahora sí, el partido se pone 2-1 todavía a favor del Inter.

62' Sigue el partido.

59' El VAR revisa la anotación y anula el descuento de Botafogo. El partido sigue 2-0 a favor del Inter

57' Sigue el partido.

54' Descuenta el Botafogo. El tanto fue de Santana. El partido se pone 2-0 a favor del Inter de Paolo Guerrero.

52' ¡Gooool del Inter! Tremenda asistencia del uruguayo Nico López para el tanto de Edenilson.

(INTxBOT) 2x0 - ⏰ 6'/2T: AMPLIA O INTER! Nico López avança com a bola dominada e entrega para Edenilson bater no cantinho. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/zHXN0Mw4xk

50' Sigue el partido.

48' Diego Souza anota para Botafogo, pero el delantero se adelantó en el movimiento. El arbitraje señaló fuera de juego.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

45' ¡Fin del primer tiempo!

44' ¡Gol de Rodrigo Lindoso! El Internacional vence por 1-0 al Botafogo.

(INTxBOT) 1x0 - ⏰ 43'/1T: GOL COLORADO! Sobis bate escanteio pela esquerda e Lindoso sobe no primeiro poste para mandar para as redes. Inter abre o placar no Gigante!! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/rsLEEDzlx0