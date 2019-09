¿Universitario interfirió? Germán Denis todavía no podrá debutar con Reggina [VIDEO]

Germán Denis atravesaba por un momento de felicidad en los últimos días, luego de cerrar su traspaso al Reggina de la tercera división de Italia. Todo iba bien, fue recibido por una gran cantidad de hinchas, fue presentado en medio de una gran fiesta y los hinchas esperaban verlo en acción en el césped del Estadio Oreste Granillo.

Sin embargo, las cosas no han marchado como esperaba el goleador, luego de declarar que esperaba debutar este domingo ante el Cavese 1919. Germán Denis ya había señalado que esperaba su transfer para iniciar su nueva etapa con el Reggina, situación que finalmente no se terminará de concretar, según se informó.

A través de su cuenta de Twitter oficial, el Reggina dio a conocer la lista de jugadores concentrados, en la que figura el nombre de Germán Denis. No obstante, en la descripción del tuit publicado se puede leer un detalle que explica la negativa posibilidad de que el delantero argentino pueda ver acción este fin de semana.

I convocati per la gara con la Cavese. Si comunica che il transfer internazionale che permetterebbe al calciatore German Denis di scendere in campo non è ancora arrivato.

