¿Qué pasó? Atalanta despidió a Skrtel solo 21 días después de contratarlo

Para no creer. Una cosa de locos sucedió en Atalanta, y es que el central Martin Skrtel no ha durado ni un mes en la institución italiana.

El pasado 9 de agosto el defensor eslovaco procedente del Fenerbache firmó su contrato por una temporada con el club de Bérgamo. Empero, 21 días después, Atalanta informó mediante redes sociales la rescisión de mutuo acuerdo.

🎙 Le prime dichiarazioni di Martin #Škrtel in nerazzurro! 🔝

🎙 Martin Škrtel’s first interview as an #Atalanta player! 🤩



🎥 https://t.co/3NbGahE6Lv#WelcomeSkrtel #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/IJXgQ6pvRi